Školní skupiny by měly fungovat částečně i odpoledne

Praha - Školní skupiny, v nichž by se od 25. května mohli učit žáci prvního stupně základních škol, nebudou fungovat jen dopoledne. Plynule se překlopí v něco jako školní družinu, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (ANO). I tak ale nebudou slučováni děti z různých skupin. Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné.

Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. "Pro první i druhý stupeň zůstává nosná vzdálená výuka," řekl Plaga. Školní skupiny mají rodinám ulehčit situaci. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar uvedl, že pokud například v nějaký den na nepovinnou školní aktivitu do skupiny přijde polovina dětí, nebude se spojovat s žádnou jinou skupinou, i kdyby v ní také v daný den více žáků chybělo.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Stát jej vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, a to i zpětně. Úprava dočasně nahradila standardní dobu dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zřejmě brzy navrhne zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu.

Rodiče před umístěním dítěte do školní skupiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Pro obnovení chodu školních jídelen bude hlavní hygienické hledisko, pokud je nebude možné přizpůsobit parametrům požadovaným epidemiology, bude lepší najít náhradní řešení, doplnil ministr.

Plaga: Učitelé by měli při hodnocení zohlednit podmínky žáků

Ministr školství Robert Plaga (ANO) vyzval ředitele škol a učitele, aby při hodnocení žáků zohlednili jejich specifické podmínky. Využívat by měli spíše zpětnou vazbu než známky. Podle Plagy také není nutné zvládnout veškeré učivo zahrnuté ve školních vzdělávacích programech. Učitelé by se měli soustředit na znalosti a dovednosti nezbytné pro další vzdělávání.

Učitelé by podle ministra měli ještě více než dosud pracovat se zpětnou vazbou od rodičů a komunikovat s rodinami nejen zadáváním úkolů. Mají zjišťovat, jak si děti s jednotlivými úkoly poradily. "Aby za běhu byli schopni upravovat vzdělávání vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých rodinách a školách," řekl Plaga.

"Nejde primárně o známky. Chceme umožnit ředitelům škol větší flexibilitu v hodnocení. Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou. Nedává smysl, aby klasifikace, jak ji známe, ve všech případech byla podle známek, jaké žák nebo student dostal po dobu distanční výuky," dodal ministr. Hodnocení by tak podle něj mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl.

Podle Plagy by se také učitelé po návratu dětí do škol neměli snažit dozkoušet žáky z učiva z období, ve kterém nemohli navštěvovat školu. "Mnohem víc je to o klíčových kompetencích dětí, o té situaci, kterou zažívají. Není to o tom, že musí být oznámkovaní," řekl. Ministerstvo školství proto připravuje vyhlášku, kterou chce takzvaně vypnout školní řád, v němž je v některých případech uvedeno, kolik známek z daného předmětu musí žák dostat, aby byl klasifikován.

Plaga ale nepočítá s tím, že by žáci nedostali na konci pololetí vysvědčení. Nemusí na něm však být u všech předmětů známky. "Pokud se budeme bavit o situacích, kdy vysvědčení vstupují v následném období například do hodnocení přijímaček, tam to rozdělíme tak, aby tam vysvědčení nevstupovalo, pokud tam známky nejsou," dodal.

"Není nutné zvládnout distanční formou vše, co školy mají ve školních vzdělávacích programech, ani to není reálné. Znovu opakuji, je vhodné soustředit se na profilové předměty, respektive na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, a pak na procvičování a opakování učiva," doplnil Plaga. Připustil ale to, že v novém školním roce bude na učitele i žáky tlak ohledně dohnání látky, která měla být vyučována v tomto pololetí. "Chceme tomu pomoci vyrovnávacími letními kurzy, letními kempy, které by se v ideálním případě mohly objevit v nabídce," dodal ministr.

Plaga: Stát by roušky pro školy neměl kupovat, ale měl by pomoci

Stát by měl zajistit, aby školy mohly za rozumnou cenu nakupovat ochranné prostředky a dezinfekci. Nakupovat by je ale přímo neměl, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (ANO). Roušky by například měli mít žáci prvního stupně základních škol v plánovaných školních skupinách při aktivitách ve větším počtu dětí. Předsedkyně sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová dříve uvedla, že pokud by stát na nošení roušek ve školách trval, měl by zajistit jednorázové.

Podle Plagy by měly školy mít možnost dostat se k ochranným prostředkům a dezinfekci, chce téma projednat na Ústředním krizovém štábu. "Na druhou stranu neočekávám, že by je stát měl nakupovat, ale měl by zajistit, že školy můžou za rozumnou cenu se dostat k dezinfekcím a požadavkům vydefinovaným ministerstvem zdravotnictví," uvedl Plaga.

Ve školních skupinách by se od 25. května mohli učit žáci prvního stupně základních škol. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar dnes řekl, že by dětem denně stačily dvě doma vyrobené roušky. Ve školách by podle něj měly být stojany s dezinfekcí, tekutá mýdla by měla být dostupná nejen na toaletách, ale i ve třídách u umyvadel, vhodné by také byly papírové ručníky.

Předsedkyně Učitelské platformy Mazancová minulý týden poznamenala, že by nošení roušek ve škole narušovalo normální fungování výuky i přestávek. Děti by se například nemohly bezpečně nasvačit či napít. Pokud by stát na nošení roušek ve školách trval, měl by zajistit jednorázové, řekla.

Podle Mazancové má dnes většina učitelů a dětí k dispozici pouze podomácku vyrobené roušky, které je možné bezpečně používat jen omezený čas, nikoli při celodenním pobytu ve škole.

Plaga: Termín přijímaček na SŠ závisí na epidemiologické situaci

Se stanovením termínu přijímacích zkoušek na střední školy je nutné počkat na epidemiologickou situaci, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (ANO). Vyhlásí jej v dostatečném předstihu, aby se studenti i školy dokázali nachystat, uvedl. Podle některých zástupců školských asociací nejasný termín zkoušek uvádí rodiče, děti i školy do nejistoty.

Přijímací zkoušky byly podle Plagy epidemiology vyhodnoceny jako velmi riziková záležitost. "Já bych mohl vystřelit jakýkoli termín v červnu, ale bylo by to ode mě neférové. V tuto chvíli musíme počkat na jednotlivé vlny. Já v dostatečném předstihu tak, aby se školy stihly na přijímačku nachystat a studenti věděli, kdy jednotná přijímačka bude, to oznámím," řekl ministr.

Děti chystající se na jednotnou přijímací zkoušku mohou podle Plagy k přípravě využít testy Cermatu z předchozích let, které jsou jim včetně řešení k dispozici. Ministerstvo chce zároveň formou videí připravit výklad daných řešení.

Když letní tábory budou, tak při dobrém vývoji epidemie v srpnu

Dětské letní tábory by se mohly uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin. Možnost jejich organizace v srpnu při dobrém vývoji epidemie koronaviru nového typu zmínili na tiskové konferenci ministr Plaga a epidemiolog Maďar. Člen týmu expertů pro pandemii ministerstva zdravotnictví přitom ale poukázal na epidemiologická rizika spojená s velkou koncentrací dětí.

"Pokud situace bude příznivá, tak bychom rádi nějaké vyrovnávací kurzy nebo letní kempy v našem systému viděli, ale až v průběhu srpna," uvedl Plaga.

Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. "My bychom rádi tohle upřednostnili, na druhou stranu je tu riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností z různých koutů země s různými riziky, " uvedl Maďar. Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to podle Maďara, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost. S podobnými prohlášeními počítá ministerstvo pro žáky vracející se do škol po 25. květnu.

Maďar také zdůraznil, že experti nemohou dát jistotu, že se tábory skutečně v srpnu otevřou. Záviset to bude na vývoji počtu zasažených koronavirem nového typu.