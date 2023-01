Školní obědy budou moct od února zdražit o 20 procent, svačiny o 30 procent

Praha - Školní jídelny budou moci od 1. února zdražit cenu hlavní jídla o 20 procent proti nynějším cenám. Poplatky za přesnídávky a odpolední svačiny budou moci jídelny zvýšit až o 30 procent. Umožní jim to novelizovaná vyhláška o školním stravování, kterou připravilo ministerstvo školství (MŠMT) a která vyjde ve Sbírce zákonů. Cílem je podle úřadu novými limity reagovat na růst cen potravin a umožnit jídelnám dál nakupovat kvalitní suroviny. Nyní je podle ministerstva průměrná cena obědu ve školní jídelně 34 korun, tedy o deset korun více než před šesti lety.

Ceny za dopolední a odpolední svačiny, které obvykle zahrnují ovoce, zeleninu nebo mléčné produkty, budou moci stravovací zařízení zdražit více. Důvodem je podle MŠMT to, že tyto potraviny patří k sortimentu, který v poslední době zdražil nejvýrazněji. Svačiny se podávají dětem v mateřských školách a ubytovaným na internátech či v domovech mládeže. Tato zařízení mají zákonnou povinnost zabezpečit dětem celodenní stravování.

Finanční limity na nákup potravin se ve vyhlášce o školním stravování naposledy zvýšily v září 2021, a to o 20 procent. Předtím platily od ledna 2012. Nové navýšení limitů je podle úřadu nezbytné proto, aby zařízení školního stravování mohla nadále dodržovat výživové požadavky na kvalitu jídla pro děti.

Aktuální limity stanovují strop na oběd pro strávníka staršího 15 let na 45 korun, od 1. února to bude 54 korun. Maximální cena oběda pro žáky ve věku od sedmi do deseti let bude proti stávajícím 39 korunám o osm korun vyšší. Děti od 11 do 14 let budou namísto nynější nejvyšší ceny 41 korun za oběd platit nejvýše 50 korun a děti do šesti let 36 korun, tedy o šest korun více než nyní.

Od února budou předškoláci za celodenní stravu ve školkách platit 57 korun až 114 korun. Dítě od sedmi do deseti let bude za snídani, svačiny, oběd a večeři platit dohromady nejvýše 141 korun za den a dítě od 11 do 14 let nejvýše 153 korun za den. Celodenní strava pro starší 15 let bude moci stát až 169 korun. Proti dnešním cenám tak jídelny mohou platbu za denní stravu navýšit o 23 až 33 korun v závislosti na věku strávníka. Ještě více by mohli platit žáci ze tříd se sportovním zaměřením a studenti konzervatoří, kteří studují tanec.

Například v Praze se ceny za obědy v jídelnách pohybují většinou mezi 30 a 40 korunami. Většina jídelen, které ČTK oslovila, se od února zdražovat nechystá. Důvodem je to, že k úpravě cen přistoupily už loni. Naopak s tím, že si připlatí, musí počítat rodiče školáků, stravujících se třeba v jídelně při Základní a mateřské škole Kořenského v Praze 5.

MŠMT uvedlo, že se navýšením cen za stravování může zvednout finanční zátěž pro rodiče. Chudým mohou pomoct třeba navýšení přídavků na dítě či projekt Obědy do škol, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. MŠMT rovněž posílilo o 40 milionů Kč svůj dotační program na obědy. Pro letošní rok si budou moci neziskové organizace, které stravu školákům poskytují, rozdělit 100 milionů Kč.