Škody po vichřici v Rohozné jsou asi osm milionů Kč

Rohozná (Jihlavsko) - Obyvatelé Rohozné na Jihlavsku vyčíslili škody, které na jejich majetku před deseti dny způsobila vichřice Sabine, asi na osm milionů korun. Podle starostky Štěpánky Šteflové to vyplývá z dotazníků, které postižené domácnosti vyplňovaly. Obci poslouží i jako podklad při rozdělování výtěžku veřejné sbírky, která začala ve středu. Ke 14:00 dárci poukázali takřka 160.000 korun. Především místní pak přispívají hotově do pokladničky na obecním úřadu.

Do sbírky věnují peníze lidé z celé republiky. Největší částku zatím poukázala obec Boháňka z Královéhradeckého kraje. Z obecního rozpočtu poslala 20.000 korun. "Proč jsme se tak rozhodli? Před lety nám tady shořel kulturák, který postavili naši tátové, víme, jak je to těžké, museli jsme se s tím nějak porvat a víme, jaké to je, když někdo o něco přijde," řekl ČTK Milan Heligr, starosta obce s asi 250 obyvateli.

V Rohozné, ve které žije okolo 400 lidí, poškodil silný vítr 10. února asi 50 z 250 staveb včetně stodol, hasičské zbrojnice nebo pošty. Její desítky let stará eternitová střecha vydržela jen z částí. Opravu podle starostky oddálí povolení nutná na odstranění eternitu, se kterým se musí nakládat jako s nebezpečným odpadem. Obec přišla větrem i o starší sklad, který musel být podle statika zbořený. Škody na obecním majetku vyčíslila na asi 2,5 milionu korun.

Obytné budovy už jsou podle starostky hodně spravené. "Teď už každý postupuje sám, někdo čeká na půjčky, aby mohl opravit stodoly, někdo objednává materiál," řekla Šteflová.