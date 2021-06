Škody po tornádu jsou ve stovkách milionů, pomůže stát, kraje i lidé

Praha - Škody, které ve čtvrtek napáchalo na jihu Moravy tornádo, jsou ve stovkách milionů korun. Stát na pomoc obcím s obnovou majetku uvolní 420 milionů korun, lidem na obnovu zničeného bydlení nabídne až pět milionů korun, podnikatelům uleví od daní. Vláda na dnešním mimořádném zasedání schválila bezplatné poskytnutí pohonných hmot pro záchranáře, kteří ve zpustošených obcích od čtvrtečního večera zasahují. Úřady práce už v obcích vyřizují mimořádné dávky lidem, mohou získat až 57.900 korun. Pomoc přislíbily i kraje. Lidé a firmy poslali na pomoc obcím už desítky milionů korun.

Odhady výše škod od pojišťoven se počítají ve stovkách milionů korun. Škody po extrémních bouřkách dosáhnou za celé Česko celkem 750 milionů korun, odhadla Generali Česká pojišťovna. Nejpostiženější je Hodonínsko a Břeclavsko, škody jsou ale rozesety napříč republikou. Kooperativa k 15:00 evidovala 1715 škod za 294 milionů Kč. Nejvíce škod způsobilo krupobití, vichřice a lokální záplavy. Desítky či stovky škod evidují i další pojišťovny.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní na pomoc obcím s obnovou majetku 420 milionů korun. Stát zároveň nabídne lidem na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr na 30 let. Finanční správa by měla podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) poškozeným podnikatelům ze zasažených území poskytnout úlevy v podobě odkladu splatnosti daně nebo odpuštění záloh na silniční daň. Ministerstvo životního prostředí poskytne stovky milionů korun například na opravy čistíren odpadních vod nebo na sázení stromů a zeleně, uvedl ministr Richard Brabec (ANO).

Úřady práce přijaly za dnešní dopoledne od lidí z poničených obcí na jihu Moravy 13 žádostí o mimořádnou dávku. Vyplatily zatím zhruba 513.000 korun. Lidé mohou získat až patnáctinásobek životního minima, tedy celkem 57.900 korun. O peníze mohou na úřadech práce v Hodoníně a Břeclavi žádat i v sobotu a v neděli od 08:00 do 16.00. Dvoučlenné mobilní týmy začaly vyřizovat poskytnutí mimořádných dávek lidem přímo v postižených obcích dnes ráno. Peníze žadatelům po posouzení jejich situace vypláceli úředníci v hotovosti hned na místě.

Vláda na dnešním mimořádném zasedání schválila bezplatné poskytnutí hmotných rezerv, především pohonných hmot, pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) zasahující v obcích zpustošených tornádem. "Můžeme okamžitě aktivovat naše krizové karty a složky IZS i armády budou okamžitě moci bezplatně čerpat pohonné hmoty z našich nouzových zásob," uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. V Hodoníně bude podle něj ve spolupráci se společností Čepro zprovozněna pomocí náhradního zdroje čerpací stanice EuroOil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU požádal šéfy institucí o pomoc pro jižní Moravu. Česko může získat pomoc z unijního fondu solidarity, který země využívají v případech živelních pohrom. Je v něm asi miliarda eur, řekl dnes Babiš. Je třeba do deseti dnů vyplnit žádost a dodat potřebné doklady, které poté posoudí Evropská rada i Evropský parlament.

Také většina krajů je připravena finančně pomoci obcím postiženým tornádem. Stát může využívat hasičské sbory všech krajů. "Je naprosto nutné, aby si starostové, kteří tam řeší odklízení sutin, byli jisti, že když budou zadávat nějakou práci, musí na ni mít dostatek prostředků. Budeme připraveni pomoci, potřebujeme se domluvit, kam má pomoc směřovat," uvedl šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

Na pomoc bouří zasaženým obcím na Moravě vznikají po celé zemi sbírky, na dárcovských kontech se sešly už desítky milionů korun. Například sbírka Nadace Via vynesla za necelých 24 hodin více než 100 milionů korun. "Ještě nikdy se v historii české filantropie nevybralo tolik peněz za tak krátkou dobu," řekl Zdeněk Mihalco, ředitel nadace. Diecézní charita Brno vybrala přes 50 milionů korun. Další sbírku vyhlásily třeba Husitská diakonie, dárcovská platforma znesnáze21, Člověk v tísni či Konto Bariéry. Svaz měst a obcí ČR uvolní z rezervy pětimilionovou částku na cílenou pomoc, organizuje i finanční sbírku. Nadace Karel Komárek Family Foundation a společnost Sazka věnují na obnovu regionu 150 milionů korun, Nadace ČEZ přispěje deseti miliony korun.

Česká spořitelna poslala na účet Nadace Via dva miliony korun, lidem a firmám z postižených oblastí nabízí také odklad splátek až na půl roku. Nadační fond Českého rozhlasu s Radiožurnálem připravily společně charitativní projekt Pomáhejte s námi Moravě. Zahrne finanční sbírku a speciální web pro párování potřebných a dárců. Projekt Nadačního fondu ČRo Ježíškova vnoučata navíc věnuje milion korun na pomoc seniorům v postižených oblastech. Lidé i firmy nabízejí také materiální pomoc - nářadí, oblečení nebo plachty na provizorní zakrytí poškozených střech, nabídky se objevují hlavně na sociálních sítích.

Bouřky v noci na dnešek zasáhly velkou část Česka. Největší škody způsobily na Břeclavsku a Hodonínsku, kde se ve čtvrtek prohnalo tornádo a ničilo domy, auta i stromy. Na následky bouře zemřelo pět lidí, desítky dalších byly zraněny. Stopa po tornádu je podle meteorologů 26 kilometrů dlouhá a 500 metrů široká. Začíná u východní okrajové části Břeclavi a sahá zhruba po Ratíškovice.

Nejpostiženější jsou obce Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Hrušky a Břeclav, také ve Valticích jsou škody prakticky na všech domech i památkách včetně zámku zapsaného na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pohromě neunikly ani kostely, přišly o krov i věž. Energetická společnost EG.D vyhlásila na Břeclavsku a Hodonínsku stav nouze. Důvodem jsou závažné škody a destrukce elektrického vedení. Počet domácností odpojených od dodávek klesl z ranních 70.000 na odpoledních zhruba 7000. Kvůli přerušené dodávce proudu byly mimo provoz desítky mobilních vysílačů, mobilní operátoři už ale na většině míst na jižní Moravě signál obnovili.

V Mikulčicích je poškozená třetina budov, mimo jiné i nové denní centrum a škola. Bez energie bude obec podle starostky nejspíš několik týdnů. V Lužicích bouřky poničily 120 domů, asi do 20 čeká podle starosty Tomáše Kláska demolice. Obec Hrušky bouřka s tornádem zdevastovaly z velké části. Obec dnes odpoledne navštívil premiér Babiš, připomnělo mu to vesnici Troubky zničenou povodněmi v roce 1997. Návštěvu politiků část lidí v zasažených obcích vítá, část je proti. Dnes obcemi prochází premiér s ministryní Schillerovou. Někteří lidé to vnímají jako jejich povinnost, druzí v tom spatřují sbírání politických bodů před říjnovými volbami do Sněmovny.

Bouře ale ve čtvrtek značně poničila také obec Stebno u Kryr u Podbořan v lounském okrese. Meteorologové nevylučují, že také toto místo zasáhlo tornádo. Škody jsou v řádech desítek milionů korun. Ve Stebně žije zhruba 120 obyvatel, nikdo nebyl zraněn.