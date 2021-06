Škody na jihu Moravy kraj odhaduje na 15 miliard, budou ale vyšší

Brno - Kompletní škoda v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených bouřemi se zatím dostala na 15 miliard korun. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu kraje v Podivíně řekl hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL). Částka obsahuje škodu na majetku kraje a obcí, ale i na majetku lidí. Podle Zámečníka však není konečná a bude stoupat.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) jel dnes do Prahy jednat s vládou o finanční pomoci. Kraj očekává dva dotační programy, ze kterých by mohli čerpat peníze poškození lidé, ale i samospráva.

Zasažené obce by měla v úterý podle Zámečníka navštívit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Očekáváme dva dotační tituly. Jeden pro kraj a obce a druhý pro občany. První odhady hovoří o škodě 15 miliard na celém území ve veřejném, soukromém i průmyslovém sektoru. Je to ale hrubý odhad, na spoustě míst jsme se zatím nikam nedostali," řekl Zámečník.

Bouřky ve čtvrtek večer zničily 1200 domů, ale také domov seniorů nebo školy. Vyžádaly si šest životů. Součástí bouřek byly kroupy o velikosti míčků a tornádo o síle přes 200 kilometrů za hodinu.

Vichřice poničila státním Lesům ČR asi 100.000 m3 dřeva, tedy asi 100.000 stromů

Vichřice na konci minulého týdne poničila v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) v celé zemi podle prvních odhadů asi 100.000 metrů krychlových dřeva. Představuje to asi 100.000 stromů. V lokalitě jižní Moravy, které zasáhlo tornádo, lesníci škody odhadují na asi 40.000 metrů krychlových poškozeného dřeva. Finančně podnik škody zatím nevyčíslil. ČTK to dnes řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Zhruba 100.000 metrů krychlových zničeného dřeva představuje necelé jedno procento z letos plánované těžby Lesů ČR ve výši kolem 14 milionů metrů krychlových. Dosud největší větrnou kalamitu v historii Lesů ČR způsobil orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.

Tornádo na Hodonínsku podle odhadů poničilo až 110 hektarů lesů. Státnímu podniku také poškodilo okna a střechy na správních a technických objektech a zničilo dva automobily v postižené oblasti. "Poškozené objekty musí posoudit statik," uvedla mluvčí a dodala, že výši škod bude podnik upřesňovat.

Lesníci v poničených lesích nyní odklízejí kmeny stromů z lesních cest a těží vyvrácené a zlomené stromy. "Dále budeme postupovat jako vždy při mimořádné události, tedy les obnovíme směsí dřevin vhodnou pro konkrétní stanoviště," uvedla mluvčí.

Pojišťovny mají po bouřkách nahlášeny tisíce škod za více než miliardu Kč

Tisíce škod, které již překonaly miliardu korun, mají nahlášeny pojišťovny od klientů po bouřkách, jež zasáhly zemi v minulém týdnu. Část z nich způsobilo ničivé tornádo na jižní Moravě. Jde zejména o škody způsobené velmi silným větrem a krupobitím a bouřkami s přívalovými dešti, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Čísla podle nich zdaleka nejsou konečná, v příštích dnech očekávají další nával hlášení.

Generali Česká pojišťovna má po 13:00 nahlášeno po následcích extrémních bouřek a tornáda za celou republiku 5836 škod za 656 miliónů Kč. Na jižní Moravě jde o 3062 pojistných událostí za 508 milionů korun. "Předpokládáme, že jak počet škod, tak jejich výše dále poroste s tím, jak lidé budou hlásit zejména ty větší a totální škody," řekl ČTK mluvčí Jan Marek. Ti, kteří jsou více tornádem postiženi, se věnovali odklízecím pracím a zajišťování majetku. Proto více hlášení očekává během tohoto týdne.

Kooperativa k dnešnímu poledni evidovala přes 2200 škod za 290 milionů korun. Jde o škody z krupobití a vichřice. Z toho 508 škod za 185 milionů Kč způsobilo tornádo mezi Břeclaví a Hodonínem. "Operátoři na infolince i nadále další škody přijímají," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Více než 220 škod se již likvidátorům podařilo ukončit a klientům vyplatili plnění 2,76 milionu Kč. K tomu vyplatili přes 500.000 formou záloh na pojistné plnění.

Allianz odhadla škody na 350 milionů, z toho 200 milionů způsobilo tornádo. Hlášeno má zatím tisíce událostí. Odhadovaný počet škod ČSOB Pojišťovny přes víkend stoupl na 2500 pojistných událostí za celkem 200 až 300 milionů korun. Průměrnou výši škody podle mluvčího Petra Milaty významně ovlivňuje vysoký počet totálních škod zejména na nemovitostech.

Česká podnikatelská pojišťovna z kalamit z minulého týdne eviduje 970 majetkových škod v objemu přes 240 milionů Kč. "Nová hlášení stále přibývají, předpokládáme další nárůsty zejména po víkendu," upozornila mluvčí Renata Čapková. Jde zejména o poškození střech silným větrem a krupobitím, zničené fasády, poškození dalších souvisejících konstrukcí, dodala.

UNIQA ráno registrovala 480 škod v úhrnné hodnotě 117 milionů korun. Jde nejen o tornádo na jihu Moravy, ale i jiné škody po republice, připomněla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. Nejvíce jich jinde zaznamenala v Mariánských Lázních, Písku, Vyšším Brodu, ale i Praze. "Máme i několik škod na vozidlech po události podobné jako na jihu Moravy ve Stebně na Lounsku. Na jihu Moravy jde o oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Ale vyskytují se škody také v Novém Jičíně nebo Valašském Meziříčí," podotkla.

Lidé věnovali přes 700 milionů

Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, jež ve čtvrtek poničilo tornádo, poslali lidé ke dnešnímu ránu přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. K 17:00 měla na účtě 197,7 milionu korun, o 25 milionů více než ráno. Částka roste také Nadaci Via, dosud vybrala přes 171 milionů. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se dnes odpoledne sešli a dohodli se na tom, že postup při rozdělování peněz budou koordinovat, řekla ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková. Na konkrétnějších závěrech by se měli dohodnout v úterý.

"S ohledem na obrovské množství příspěvků chceme mít společný postup. Bavili jsme se i o rozdělení rolí, například my primárně můžeme okamžitě posílat peníze, naopak Člověk v tísni zase více mapuje situace v terénu. Jakým způsobem, kam a komu peníze pošleme, budeme řešit na zítřejší (úterní) schůzce. Snad na začátku příštího týdne by už první rodiny mohly dostat peníze," uvedla Sedláková.

Ředitele Diecézní charity Oldřicha Haičmana vlna podpory ohromila. "Peníze z naší sbírky budou využity na následnou pomoc, a to obnovu domovů, která začne v následujících týdnech. Naše týmy budou zjišťovat konkrétní škody a s tím související potřeby. Na základě toho budou peníze rozdělovány. Tato pomoc je nejdůležitější a je dlouhodobá. Pohybuje se řádově v měsících až roku," řekl Haičman.

Výtěžek ze sbírky bude Charita rozdělovat tak, aby lidé mohli obnovovat své domovy a vrátit se k životu před katastrofou. Prioritně chce pamatovat hlavně na seniory, rodiny s více dětmi, nemocné nebo samoživitele

Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací. Část peněz plánují uvolnit v nejbližších dnech na okamžité potřeby obyvatel zasažených obcí, což jsou především Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Člověk v tísni dosud vybral přes 90 milionů korun, které kromě v jihomoravských obcích pomohou také na Lounsku, kde bouře výrazně poničila obec Stebno. Tým Člověka v tísni se také o víkendu spolu s Charitou, Červeným křížem či Adrou připojil k mapování škod, aby zjistili, čeho je na místě nedostatek a co je potřeba.

Červený kříž zatím vybral 57 milionů korun. Část vyčlenil na okamžitou pomoc, další rozdělení bude koordinovat se starosty postižených obcí. "Rozsah této tragédie je veliký a následky se budou likvidovat dlouhodobě. Částky i u ostatních sbírek jsou opravdu velmi vysoké," poznamenala Miroslava Jirůtková z Červeného kříže.

Přes organizaci Adra lidé přispěli 26 miliony korun. "V příštích dnech budeme dělat monitoring v domácnostech a do konce týdne chceme darovat desítky až stovky tisíc," uvedla Miroslava Illetšková z Adry.

Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám. Přes pět milionů věnovali již na pomoc Mackovým z Moravské Nové Vsi, jejichž dcera se v době tornáda vracela autobusem z Hodonína a utrpěla těžké zranění. Bouře také poničila dům rodiny, kde zároveň provozovali prodejnu potravin.

Přispívají také podnikatelé. Například Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovala 150 milionů, které v prvním kole pomohou zaměstnancům a rodinným příslušníkům společnosti Moravské naftové doly.

Moravská filharmonie Olomouc se rozhodla věnovat poničeným obcím výtěžek 106.760 korun ze vstupného ze sobotního venkovního koncertu. "Open air koncerty, které v této době pořádáme, představují pro Moravskou filharmonii jakési pomyslné nadechnutí se po těžké době koronakrize. Toto období jsme překonali také díky našim posluchačům a příznivcům, kteří v minulých měsících sledovali naše on-line koncerty. I my bychom nyní chtěli přispět podporou tam, kde to je potřeba," uvedl ředitel filharmonie Jonáš Harman.

Praha pošle jihomoravským obcím zničeným tornádem dva miliony Kč

Pražský magistrát pošle sedmi obcím na jižní Moravě a Stebnu v Ústeckém kraji, které v minulém týdnu zničilo tornádo, dohromady dva miliony korun. Zároveň na jihu Moravy nechá do 2. července záchranářský kamion Golem. V pomoci se budou střídat také pražské jednotky dobrovolných hasičů. Novinářům to dnes řekli zástupci města. Praha již vyslala na pomoc jednotky hasičů a záchranářů, psovody městské policie a spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) kontejnery s pitnou vodou. Pomoc jihomoravským obcím schválily také některé pražské městské části.

"Tento výraz solidarity Prahy s obcemi zapadá do dosavadního způsobu, jakým se Praha snaží pomáhat mnoha obcím v mnoha regionech. Pevně doufám, že ty peníze pomohou na místě s likvidací škod a řešením následků," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dva miliony jsou maximální částka, kterou mohou schválit radní bez souhlasu městského zastupitelstva. Pokud by bylo potřeba uvolnit další prostředky, Praha je prý připravena je poskytnout.

Peníze budou rozděleny rovnoměrně mezi sedm obcí na Jižní Moravě, konkrétně je dostanou Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín, Týnec, Tvrdonice a Mikulčice. "A 250.000 korun odejde také do obce Stebno v Ústeckém kraji, která byla rovněž postižena," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Peníze Praha pošle prostřednictvím Sdružení místních samospráv, které již mají účty určené pro tyto obce. Pokud by to tak město neudělalo, obce by musely svolávat zasedání zastupitelstva, která by dary přijímala.

Na Moravě zůstane do pátku polní nemocnice Golem, a to na základě žádosti postižených obcí i záchranářů. "Ačkoliv záchranné práce na životech již byly dokončeny, je na místě spousta dobrovolníků i záchranářů, kteří se podílejí na likvidačních pracích, a vznikají zde zranění, která naše nemocnice ošetřuje," řekl Hlubuček.

K dispozici budou také pražští dobrovolní hasiči. První jednotky odjely spolu se státními hasiči v sobotu ráno. Podle Hlubučka se budou střídat po třech dnech, kdy vždy na místo pojedou tři jednotky a v terénu tak za Prahu bude 50 osob.

Zasažené obce na Hodonínsku a Břeclavsku podpoří také některé městské části. Pomoc slíbily mj. Prahy 2, 4 a 6, které pošlou 200.000 korun, tedy 50.000 pro každou z nejhůře postižených obcí, Praha 13 přispěje celkem 100.000 korunami. Praha 14 na účet postižených obcí pošle 250.000 korun a Praha 21 celkem 120.000 korun. O pomoci dnes rozhodla také rada Prahy 1, která pošle devíti obcím celkem 450.000 korun.

Bouřky s kroupami o velikosti tenisových míčků a také tornádo se přehnaly přes jižní Moravu ve čtvrtek večer. Poničily stovky domů a aut a škody budou podle odhadů stovky milionů. Živel si vyžádal šest obětí a desítky zraněných. Nejhůře zasaženými oblastmi byly obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice nebo Mikulčice.

Pardubický kraj dá dva miliony korun čtyřem obcím nejvíce postižených tornádem

Radní Pardubického kraje dnes na mimořádném jednání schválili humanitární dar dva miliony korun jako výraz solidarity a pomoci při odstraňování škod ve čtyřech obcích na jižní Moravě postižených ničivým tornádem. To se minulý týden ve čtvrtek prohnalo Hodonínskem a Břeclavskem, nejvíce zasažené byly obce Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves. V pátek radní schválili 100.000 korun pro zajištění činnosti hasičů z Pardubického kraje, kteří odjeli do postižených míst pomáhat.

"Nakonec jsme se i po debatě s Jihomoravským krajem domluvili na přímé finanční pomoci čtyřem nejpostiženějším obcím. Každá z nich, tedy Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves obdrží dar ve výši půl milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Univerzita Pardubice uspořádá 30. června v aule Arnošta z Pardubic na pomoc zasaženým místům benefiční koncert "UPCE hraje pro Moravu", na kterém vystoupí Východočeský akademický orchestr. Výtěžek z akce půjde do postižené oblasti v Podluží na Hodonínsku, uvedla Lenka Čermáková z oddělení propagace a vnějších vztahů vysoké školy.

Pomoci postiženým obcím je možné prostřednictvím řady finančních i nefinančních sbírek. V sobotu Jihomoravský kraj za tímto účelem otevřel transparentní účet číslo 123–3116420297/0100.