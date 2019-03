M. Boleslav - Škodě Auto loni klesl nekonsolidovaný zisk po zdanění o devět procent na 28,89 miliardy korun. Tržby naopak vzrostly o dvě procenta na rekordních 416,7 miliardy Kč. Největší česká automobilka zvýšila dodávky zákazníkům o 4,4 procenta na 1,254 milionu aut. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na dnešní tiskové konferenci firmy, která v ČR zaměstnává kolem 30.000 lidí. Letos automobilka čeká pozitivní vývoj. Škoda Auto investovala loni více než 500 milionů eur (asi 12,8 mld. Kč) do svých českých závodů. V příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 miliardy Kč) do elektromobility a nových řešení mobility. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na tiskové konferenci.

Hospodaření firmy ovlivnily podle předsedy představenstva Bernharda Maiera vysoké investice do nových technologií, jako je elektromobilita a digitalizace, zvýšené personální náklady nebo nepříznivé směnné kurzy. Na hospodaření měl vliv i přechod na nový cyklus měření emisí WLTP či geopolitické faktory, zejména celní válka USA a Číny či brexit.

Firma loni zvýšila investice o pětinu na 896 milionů eur (asi 22,9 miliardy korun). Více než 500 milionů eur, tedy zhruba 12,8 miliardy Kč, loni investovala do svých českých závodů. V příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 miliardy Kč) do elektromobility a nových řešení mobility. Kromě investic do nových technologií počítá automobilka s příchodem elektromobility také s investicemi do vzdělávání současných zaměstnanců, v příštích třech letech chce do vzdělávání investovat 120 milionů eur (asi tři miliardy korun).

Počet kmenových zaměstnanců loni Škodě Auto v ČR vzrostl téměř o sedm procent na 32.738 lidí, celosvětově jejich počet stoupl o šest procent na 37.825 lidí. Po převzetí aktivit koncernu VW v Indii během loňského roku se počet pracovníků zvýší na 42.000. Mladoboleslavská automobilka patří k největším zaměstnavatelům v Česku.

Průměrný výdělek výrobních zaměstnanců loni v Česku Škoda zvýšila o 14 procent na 46.357 Kč. Za poslední dva roky jde o zvýšení o čtvrtinu. Kolektivní vyjednávání pro letošní rok stále pokračuje, ale podle člena představenstva pro lidské zdroje Bohdana Wojnara si automobilka nemůže dovolit podobně vysoký růst jako loni.

Odbory automobilky letos žádají přidat na mzdách ve všech tarifních třídách pevnou částku, nikoli procentuální jako loni. Podle odborového předáka Jaroslava Povšíka je "vysněnou částkou" růst mezd o 4000 korun na jednoho zaměstnance měsíčně. Pevná částka představuje rozdílný procentuální nárůst v různých tarifních třídách, v nejnižší platové třídě by byl tedy procentuální růst nejvyšší, podle Povšíka by se dalo mluvit v této kategorii až o 15 procentech. Je ale pravděpodobné, že růstu o 4000 korun odbory nedosáhnou. Nová kolektivní smlouva by mohla být uzavřena do konce března, dodal Povšík.