Škoda Vagonka zahajuje investice za miliardu Kč, přijme 450 lidí

Ostrava - Skupina Škoda Transportation během dvou let investuje do své ostravské dceřiné firmy Škoda Vagonka miliardu korun. V projektu Nová Vagonka postaví novou lakovnu za 300 milionů korun, obráběcí centrum za 100 milionů korun nebo nové výrobní linky za 200 milionů korun. Na dvojnásobek rozšíří prostory firmy i počet zaměstnanců, ze současných zhruba 450 na 900. Oznámili to předseda představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina a předseda představenstva Škody Vagonky Martin Bednarz.

"Nazýváme to Novou Vagonkou, protože firmu v podstatě zdvojnásobujeme. Škoda Transportation a Škoda Vagonka uzavřely řadu kontraktů, které musíme kapacitně zvládnout, a když jsme to počítali přes peníze, přes kapacity, přes plochy, tak jsme dospěli k tomu, že firmu musíme zdvojnásobit," řekl Bednarz.

V Ostravě montují vlaky z projektu 50 vozů v konsorciu se Siemensem pro České dráhy a také první z pěti patrových vozů pro trať Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm. Budou tam dělat také nízkopodlažní vozy pro Lotyšsko z kontraktu za šest miliard korun i vozy pro varšavské metro ze zakázky za téměř osm miliard korun. "Pod novým vlastníkem, skupinou PPF se nám skutečně daří, jen v roce 2019 jsme podepsali zakázky za 45 miliard korun," uvedl Brzezina.

V současnosti jsou provozy Škody Vagonky na ploše 30.000 metrů čtverečních. Cílový stav má být 60.000 metrů čtverečních. "Některé pozemky kupujeme, některé si pronajímáme," řekl Bednarz.

Největší investicí bude nová lakovna. "Další z velkých investic bude obráběcí portálové centrum, které bude stát v nedaleké hale ve Vítkovicích. Bude moct obrábět až skoro 40 metrů dlouhé obrobky našich hliníkových skříní," řekl Bednarz.

Investice mají výrazně zvýšit výkonnost firmy. "Dneska jeden svařenec hrubé hliníkové stavby děláme za pět dní a v podstatě za jeden a půl roku budeme na maximální výkonnosti, kdy každý den z firmy vyexpedujeme jednu hrubou hliníkovou stavbu," řekl Bednarz.

Zdvojnásobení počtu zaměstnanců se bude týkat všech pozic. "Budeme muset nabrat 450 nových zaměstnanců v profesích od konstruktérů přes výrobní dělníky, zejména svářeče, lakýrníky, až po softwaráře v rámci naší dceřiné společnosti Škoda Digital," řekl Bednarz.

Nábor zaměstnanců se podle něj firmě daří. "Zatím jsme přijali během dvou měsíců asi stovku lidí. Zabýváme se i rekvalifikacemi. Zaměřujeme se primárně na český trh, nicméně pracovní agentury, se kterými spolupracujeme, nabízí i pracovníky z Polska a Slovenska," řekl Bednarz.

Škoda Vagonka vyrábí elektrické vlaky pro příměstskou dopravu, motorové soupravy nebo osobní přípojné vozy. Společnost je přímým pokračovatelem 120 let dlouhé tradice výroby osobních kolejových vozidel ve Studénce, do Ostravy se výroba přestěhovala v roce 2001. V roce 2005 firmu ovládla Škoda Transportation, která je od roku 2018 součástí skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera.