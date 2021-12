Škoda Transportation má blízko k zakázce na dodávku 40 tramvají do Bratislavy

Bratislava - Skupina Škoda Transportation je blízko k zakázkám v celkově hodnotě přes 98 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) na dodávku 40 nových tramvají do Bratislavy, tamní dopravní podnik ji označil vítězem obou vyhlášených tendrů. Vyplývá to z informací, které DPB poskytl ČTK. Škoda Transportation už v minulosti tramvaje do slovenské metropole dodávala.

Jedna ze soutěží se týká nákupu 30 nízkopodlažních jednosměrných tramvají s kapacitou alespoň 240 cestujících. Plzeňská firma předložila nabídku s cenou 71,7 milionu eur (1,82 miliard korun) a v tendru porazila konkurenční společnosti Stadler a Pesa.

Škoda Transportation v konsorciu se svou dceřinou firmou Škoda Transtech Oy zase uspěla ve výběru dodavatele deseti obousměrných tramvají DPB, a to s cenou téměř 26,49 milionu eur (673 milionů korun). V tomto tendru porazila polskou firmu Pesa.

Cena byla hlavním kritériem při vyhodnocení nabídek v obou veřejných soutěžích. Neúspěšní uchazeči mohou proti rozhodnutí DPB podat námitky.

Velkou modernizaci svého vozového parku DPB zahájil před devíti lety, kdy vypsal tendr i na nákup tramvají. Soutěž na dodávku 15 obousměrných a 15 jednosměrných tramvají tehdy vyhrála Škoda Transportation. Součástí kontraktu byla opce na nákup stejného počtu dalších tramvají, kterou DPB využil. Hodnota kontraktu dosáhla v přepočtu několika miliard korun.