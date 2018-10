Paříž - Škoda Kodiaq RS bude nejdražším vozem mladoboleslavské automobilky. Jeho cena bude začínat na 1,189.900 Kč. Dosud nejdražší Škoda Superb Sportline 4x4 ve vrcholné motorizaci 2.0 TDI stojí o 84.000 Kč méně. Vyplývá to z informací automobilky na autosalonu v Paříži. Škoda v úterý zahájila předprodej vozu. Výroba aut v ČR letos podle prezidenta AutoSAP Wojnara vzroste o jednotky procent z loňských rekordních 1,4 milionu vozů. Nárůst již nebude tak strmý.

Automobil v pětimístné i v sedmimístné verzi bude k dispozici u prodejců letos v listopadu. Ve stejnou dobu bude známý kompletní ceník modelu se všemi prvky mimořádné výbavy. Kodiaq RS vyrábí závod v Kvasinách. První vozy dorazí k tuzemským zákazníkům na počátku roku 2019.

Záznam TK Škoda Auto na autosalonu v Paříži:

Vůz má nejvýkonnější sériově vyráběný naftový motor v historii značky Škody o výkonu 176 kW (240 k). Kromě vzhledu specifického pro vozy RS s novými nárazníky a prvky v černě lesklé barvě jako jsou mřížka chladiče, lišty kolem bočních oken a zpětná zrcátka nebo full LED světlomety je sportovní SUV standardně vybaveno pohonem všech kol, adaptivním podvozkem DCC a progresivním řízením. Poprvé automobilka nabízí ve standardní výbavě dvacetipalcová kola z lehké slitiny a nový systém Dynamic Sound Boost, který doplňuje přirozený zvuk motoru vycházející z výfukového potrubí a zintenzivňuje zvuk motoru.

V Paříži Škoda v úterý odhalila koncept kompaktního hatchbacku Vision RS, který ukazuje, jak bude vypadat nástupce modelové řady Rapid. Objevit by se měl v příštím roce. Koncept zároveň naznačuje vzhled a techniku příštích sportovních modelů značky. Poprvé provedení RS u Škody využívá plug-in hybridní pohon, když kombinuje benzinový motor o objemu 1,5 litru a výkonu 110 kW (150 k) s elektromotorem o výkonu 75 kW, což dává kombinovaných 245 koní. Pří jízdě na čistě elektrický pohon a tedy bez emisí činí maximální dojezd studie 70 km. Auto má například sedadla z veganských materiálů a další díly z recyklovatelného karbonu.

Dalšími novinkami na stánku Škody jsou model Karoq v provedení Sportline a Scout. To demonstruje pokračující zaměření Škody na segment SUV, ve kterém do srpna prodala již jeden milion aut.

V Paříži se tradičně chtějí předvést hlavně domácí značky, tedy Peugeot, Renault a Citroën. Kia, která vyrábí na Slovensku, přiveze modernizovanou Sportage a další karosářskou verzi nového Ceedu. Hyundai zase láká na sportovně laděný pětidveřový model i30 Fastback N z Nošovic.

První dva dny na pařížském autosalonu jsou tradičně vyhrazeny pro novináře a odborníky. Pro veřejnost se akce otevře ve čtvrtek. Vstupenka z předprodeje na předem vybraný den vyjde na devět eur (230 Kč).

Maier: Škoda do konce roku 2020 uvede 20 nových modelů

Škoda Auto uvede do konce roku 2020 na trh 20 nových modelů, z toho devět elektrifikovaných. Na tiskové konferenci během pařížského autosalonu to uvedl předseda představenstva Bernhard Maier. Do tohoto počtu se započítávají i jednotlivé deriváty v rámci modelových řad, což platí i pro elektrifikované vozy.

V příštím roce Škoda přijde s prvním plug-in hybridem a nabídne také první elektromobil. Během pěti let automobilka investuje do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. V polovině příštího desetiletí chce Škoda prolomit hranici dvou milionů vyrobených vozů.

Centrum Škody pro vývoj nových aplikací a řešení DigiLab podle Maiera již navázalo spolupráci se zhruba deseti start-upy a vytvořilo společný podnik pro nová řešení v Izraeli.

Wojnar: Výroba aut v ČR letos vystoupí na další rekord

Výroba aut v České republice letos vystoupí na další rekord. Z loňských 1,4 milionu vozů se zvýší o jednotky procent a nárůst už nebude tak velký jako v předchozích letech. V rozhovoru s ČTK to na pařížském autosalonu řekl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

"Růst tam určitý bude, ale nebude již tak strmý. Je to dáno mimo jiné tím, že automobilky jedou na hranici svých kapacit. Produkci ovlivňuje i náběh nových modelů a také situace na trhu práce," podotkl Wojnar.

Nárůst očekává nejen v produkci osobních aut, ale i ve výrobě jako celku, která zahrnuje i produkci nákladních aut, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel.

Automobilky čeká ve středu v Evropském parlamentu důležité hlasování o limitech emisí oxidu uhličitého u nových aut. Evropská komise (EK) navrhuje, aby od roku 2030 nově vyrobené automobily vypouštěly o 30 procent méně oxidu uhličitého, než je norma stanovená pro rok 2021. Výbor pro životní prostředí žádá dokonce redukci o 45 procent. Automobilky požadují snížení o 20 procent. Podle Wojnara je automobilový průmysl zemí visegrádské skupiny (V4) v požadavku jednotný, stejně jako čeští europoslanci a česká vláda. Visegrádskou skupinu tvoří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

"Celkově bych si přál, aby v Evropě nedocházelo k předhánění některých zemí, kdo víc ty podmínky přitvrdí. U některých zemí je to skutečně nad rámec toho, co je realistické, co je dosažitelné," dodal Wojnar.

Výroba osobních aut v České republice vzrostla za osm měsíců letošního roku o 0,15 procenta na 941.931 vozů. Největší Škoda Auto zvýšila produkci o 2,7 procenta na 582.492 aut. Celkem 867.825 aut z tuzemských automobilek šlo na export.