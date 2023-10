Škoda Group dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků za 7,9 miliardy Kč

Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků (na vizualizaci) za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč).

Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků (na vizualizaci) za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč). ČTK/Škoda Group

Praha - Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč). Kontrakt dnes v Plzni podepsalo vedení strojíren s uzbeckým premiérem Abdullou Aripovem. Podle přítomného ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jde o největší zakázku, kterou kdy česká společnost v Uzbekistánu získala. Výroba vozů začne příští rok.

Fotogalerie

Škoda Group dodá širokorozchodné příměstské elektrické vlaky, které už vyrábí pro Lotyšsko a Estonsko. "Tato smlouva potvrzuje, jak důležitou roli hrajeme při utváření budoucnosti mezinárodní železniční dopravy, a nastavuje strategickou spolupráci s uzbeckými železnicemi," řekl Zdeněk Sváta, prezident Škody Group pro středovýchodní region. Vlaky pro Uzbekistán budou mít čtyři vozy a široký rozchod 1520 milimetrů. Hlavní část výroby bude v Ostravě a část montáže vozidel bude v Uzbekistánu, dodal. Výrobní závod v Ostravě má podle Sváty bohaté zkušenosti s výrobou vlaků pro širokorozchodné tratě. Teď tam vyrábějí soupravy pro Lotyšsko a Estonsko.

"S těmito nejmodernějšími vlaky jsme na cestě k revoluci na našich železnicích a ke zlepšení celkového zážitku cestujících. Tato spolupráce je jen začátkem slibného partnerství. Jsme si vědomi velkého potenciálu, který má Škodovka v Uzbekistánu," řekl Aripov.

Český premiér Petr Fiala (ODS) na síti X uvedl, že v dubnu jel do Uzbekistánu i proto, aby podpořil českou Škodu Group v tendru na vlaky, v němž proti ní stály čínské a ruské firmy. "Podpora našich firem v zahraničí se vyplácí. Je to dobrá zpráva pro české občany, naši ekonomiku i zaměstnanost," uvedl. Podle Kupky je kontrakt důležitý pro celý český průmysl. Rozvoj vztahů s Uzbekistánem otevírá cestu do této země i pro další české podniky nejen z oblasti dopravy, řekl. Podle Kupky budou vlaky tvořit základní páteř příměstské dopravy. "Zakázka navíc může otevřít další příležitosti k jednání o dodávkách metra pro Taškent a tramvají pro Taškent a Samarkand," řekl ČTK.

Podle Sváty jde o jednu z největších škodováckých zakázek na vlaky, které budou jezdit v okolí velkých měst - Taškent, Buchara a Samarkand. "Prvně v novodobé historii skupiny se dostáváme s kolejovými vozidly do Střední Asie. Zakázka je strategická nejen z pohledu obchodní expanze, ale i tím, že se nám daří nahrazovat ruské výrobce v tomto regionu," řekl Sváta ČTK. Vzhledem k rozsahu spolupráce Škoda Group soustředí část výroby přímo v Uzbekistánu, který má zájem o co nejrychlejší dodání souprav. Sváta doufá, že Škodovka bude vyrábět pro Uzbekistán další vlaky, navíc nabídne vozy metra pro Taškent a tramvaje pro Samarkand a další.

Železniční síť v regionu je důležitou součástí transkaspické mezinárodní dopravní trasy, která je složitě propojena s rozšířenou transevropskou dopravní sítí.

Fiala: ČR chce s Uzbekistánem navázat spolupráci hlavně v energetice a obraně

S Uzbekistánem má Česká republika zájem rozvinout spolupráci především v energetice a obranném průmyslu. Při slavnostním zahájení Česko-uzbeckého podnikatelského fóra v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ruská agrese na Ukrajině podle něj dala Česku příležitost přeorientovat se na jiné trhy a pevněji ukotvit své postavení ve světě. Doplnil, že v příštím roce by měla zahájit provoz přímá letecká linka mezi Prahou a Taškentem.

"Česká republika je vysoce průmyslová země, usilujeme o posílení energetické bezpečnosti. Máme samozřejmě zájem z tohoto hlediska o nerostné suroviny od bezpečných dodavatelů. Na oplátku naše firmy mohou nabídnout technologie a know-how například v oblasti těžby nerostných surovin, zpracování nerostných surovin, ale třeba také v oblasti vodního hospodářství," řekl Fiala. V následujícím roce by se podle něj měla v Uzbekistánu uskutečnit podnikatelská mise zaměřená na obranný a bezpečnostní průmysl.

"Spolupráce mezi Českou republikou a Uzbekistánem má více rozměrů a jeden z těch klíčových a podstatných rozměrů dnešní doby je rozměr strategický a bezpečnostní. Ruská agrese na Ukrajině a její důsledky významně zasáhly naše ekonomiky, zvýšily nejistotu na trzích, ale otevřely také příležitost k přeformátování a odolnějšímu zakotvení naší země ve světě," uvedl Fiala. Kromě energetiky a obrany zmínil potenciál v dopravním průmyslu a letectví. V jednání je například velká zakázka společnosti Škoda Transportation na 34 moderních vlaků, řekl Fiala dopoledne. Odpoledne firma oznámila, že výrobce vozidel pro veřejnou dopravu s Aripovem podepsal kontrakt na dodávku 30 elektrických vlaků za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč) do Uzbekistánu.

Uzbecký premiér Abdulla Aripov doplnil, že Uzbekistán pracuje na tom, aby se stal základnou pro český obchod. Kvůli ekonomickým sankcím podle něj české firmy odcházejí z Ruska a hledají nové trhy. "Přijímají se další podmínky pro zlepšování podnikatelského prostředí a podpoření soukromého podnikání," řekl.

Fiala s Aripovem jednal už v úterý ve Strakově Akademii v Praze, následně spolu navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Aripov je podle Fialy historicky prvním premiérem Uzbekistánu, který navštívil Česko. "Je to signál, že jsme vyšli správným směrem a naše vztahy mají novou dynamiku," dodal Fiala. Dnes odpoledne přijal na Pražském hradě uzbeckého premiéra také prezident Petr Pavel, informoval Hrad na svém webu.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) také dnes při zahájení podnikatelského fóra podepsal s ministrem zahraničí Uzbekistánu Bakchromjonem Alojevem dohodu o opětovném přijetí a tranzitu osob. Náměstek českého ministra zahraničí Jan Marian (STAN) pak s Alojevem podepsal ujednání o osvobození od vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

Uzbekistán je po Kazachstánu druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka ve Střední Asii. Loni se z Česka do Uzbekistánu vyvezlo zboží za přibližně 2,5 miliardy korun, meziročně to byl nárůst o přibližně miliardu. Export tvořily zejména stroje a dopravní prostředky, jejich vývozní hodnota činila zhruba 1,5 miliardy korun. Následovaly chemikálie a příbuzné výrobky za necelých 481 milionů korun, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Naopak hodnota dovozu z Uzbekistánu loni činila asi 243,2 milionu korun.

MZe: ČR bude moci do Uzbekistánu vyvážet násadová vejce a býčí inseminační dávky

Čeští zemědělci budou moci nově vyvážet do Uzbekistánu násadová vejce a býčí inseminační dávky. Umožní to dohoda, kterou uzavřel ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) s uzbeckým ministrem zemědělství Azizem Voitovem. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo zemědělství (MZe). Násadová vejce jsou již oplozená.

Veterinární osvědčení pro vývoz z ČR podepsal se svým uzbeckým protějškem také ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. "Předcházely mu téměř dva roky intenzivní práce mých kolegů, pracovníků SVS. Systém veterinárního dozoru je u nás velmi propracovaný, jeho fungování jsme detailně vysvětlili i uzbecké straně. Dokážeme tak garantovat vysokou kvalitu české produkce pro zahraniční odběratele, což je pro obchod zásadní," řekl.

Podle Výborného se českým producentům otevírá velmi zajímavý a bohatý trh. Ministerstvo uvedlo, že na byznysovém fóru v Taškentu se představilo 40 českých firem z oblasti zemědělství, potravinářství nebo zemědělské techniky. Uzbecký ministr Voitov vidí příležitost ke spolupráci s českými firmami i v oblasti technologií pro šetrné nakládání s vodou nebo zvýšení mechanizace v zemědělství. Uzbekistán na to poskytuje finanční pobídky, sdělilo MZe.

Ministerstvo také uvedlo, že zemědělství v Uzbekistánu je stále na nízké úrovni a pracuje v něm 3,6 milionu lidí. To odpovídá deseti procentům populace. "Uzbecká strana má zájem také o technologie pro skleníky nebo větší spolupráci mezi univerzitami v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Pan ministr Voitov zmínil například možnost společných projektů v oblasti šlechtění vinné révy," doplnil Výborný. Uzbekistán má zájem mimo jiné o vývoz sušeného ovoce do ČR, v čemž patří k největší světovým producentům.

Česká zahraniční delegace navštívila tento týden také Kazachstán. Podle MZe může v příštích letech českým firmám nabídnout příležitosti pro export vzhledem k tomu, že země plánuje otevřít 120 farem zaměřených na produkci mléka, kde by se mohlo chovat až 55.000 dojnic. Ministerstvo uvedlo, že tamní vláda chce letos i příští rok na podporu zemědělství v Kazachstánu dát v přepočtu až pět miliard korun.

Výborný měl být na zahraniční cestě až do pátku. Po dohodě s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) rozhodl o okamžitém ukončení podnikatelské mise do Uzbekistánu, oznámil na sociální síti X. "Vracíme se do Prahy, letadlo bude k dispozici pro evakuaci českých občanů z Izraele," napsal.

Pravidla pro vývoz zboží do zemí mimo EU vždy stanovují konkrétní země a na základě toho vzniká veterinární osvědčení, které pak potvrzuje u každé zásilky veterinární lékař. SVS ve své výroční zprávě uvedla, že loni se v průměru vydalo 972 osvědčení každý měsíc. Za celý rok se vyvezlo 11.666 zásilek, oproti roku 2021 počet klesl o 13 procent. Například u násadových vajec ovlivnil pokles exportu zákaz dovozu ze strany Ruské federace. Vyvezlo se jich 123 milionů kusů, v roce 221 to bylo 159 milionů kusů. Loni se nově vyjednalo nebo aktualizovalo 25 veterinárních osvědčení do zemí mimo EU, dodala správa.