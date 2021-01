Škoda Enyaq iV by mohl přijít i v levnější verzi

Tuzemská prodejní organizace Škody Auto nadále plánuje oficiální start prodejů na přelom prvního a druhého čtvrtletí letošního roku. Portál Autonaelektřinu.cz o tom informoval mluvčí Pavel Jína. “Přesné datum ale určíme především v závislosti na vývoji epidemie koronaviru. Potřebujeme totiž, aby zákazníci mohli přijít do autosalonů a vůz si vyzkoušet,” upřesnil. Právě osobní zkušenost s elektromobilitou je totiž pro budoucí úspěch tohoto nového modelu velmi důležitá. Uvedení vozu do prodeje budou také předcházet mezinárodní testovací jízdy pro novináře.

Během prvního období bude Škoda nabízet pouze verze s vyššími kapacitami vysokonapěťové baterie – tedy ty s označením 60 a 80.

“Pokud by vznikla po variantě ENYAQ iV 50 na českém trhu dostatečně silná poptávka od zákazníků či našich dealerů, budeme o jejím zařazení do prodejního programu uvažovat. Zatím ale vidíme, že drtivá většina konfigurací využívá vůz s baterií s nejvyšším výkonem,” sdělil Jína. Takový vůz by pak logicky měl nižší cenovku, než je současná startovací úroveň Enyaqu iV 60 s výbavou Loft. Ta činí 1 059 900 Kč. Vloni v září, kdy Škoda tento model při pražské světové premiéře představila, její představitelé o nabízení varianty s nejmenší baterií českým zákazníkům vůbec neuvažovali.

Nejdříve se zákazníci dočkají objednaných exemplářů verze Founders Edition. Těch se pro celý svět vyrobí pouze 1895 kusů (což odpovídá roku založení automobilky), přičemž zhruba stovka byla vyčleněna pro Českou republiku. “Celá přidělená kvóta již byla vyčerpána,” dodal Jína.

Autonaelektřinu.cz