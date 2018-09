Praha - Škoda Auto očekává, že proces homologací na novou emisní normu Euro 6c podle nových pravidel u všech svých modelů dokončí do konce letošního roku. Některé varianty motorů a převodovek mohou být nyní dočasně nedostupné. ČTK to řekl mluvčí Škody pro ČR Vítězslav Pelc.

Nová homologační pravidla WLTP spolu s novou přísnější emisní normou začala platit od soboty. Do legislativy se přitom dostaly před 14 měsíci. Automobilky tak měly vzhledem k výrazně vyšší náročnosti homologací velmi krátký čas na homologace. Homologační proces je zhruba o čtyři až pět týdnů delší, než dosud. Homologací navíc musí projít nově zvlášť všechny kombinace karosářských variant, motorů i převodovek.

"Snažíme se postupně homologovat modely rovnoměrně napříč modelovou paletou tak, aby zákazníci měli k dispozici co největší spektrum. U všech modelů je tak situace podobná. Obecně lze říci, že některé vozy zaplánované do výroby od kalendářního týdne 31 do kalendářního týdne 48 budou expedovány na jednotlivé trhy přibližně do deseti až 12 týdnů od jejich vyrobení," dodal Pelc.

Do schválení některých variant jednotlivých modelů začala Škoda umisťovat vyrobené vozy na odstavné plochy. Vedle kapacit ve svých areálech automobilka využívá i pět externích ploch v okolí výrobních závodů. Jednou z nich je i část letiště v Milovicích. Zároveň dealeři Škody na nedostupné modely přijímají předobjednávky.

Některé automobilky se v současnosti snaží splnění homologací marketingově využít. Například Hyundai hlásí, že požadovanou homologaci mají všechny její modely a že naopak nabídku od září rozšířila o nové elektrizované vozy. Jedním z nich má být model Tucson vyráběný v Nošovicích vybavený vznětovým motorem 2,0 litru v kombinaci s elektromotorem. Toyota uvádí, že přešla na nová homologační pravidla již v první polovině roku. "Naše dlouhodobá strategie zaměřená výrazně na benzinové a hybridní agregáty je v souladu s vývojem a poptávkou zákazníků. Benzinové motory Toyoty navíc splňují nové normy i bez filtru pevných částic, a jsou proto pro zákazníky levnější a tradičně velice spolehlivé," uvedl šéf zastoupení pro ČR Martin Peleška.

Nová homologační pravidla zkoumají vozy v podmínkách, které se víc blíží běžnému provozu. Vyžádala si ale dvojnásobně dlouhou dobu testování na zkušebních stavech, třikrát vyšší počet testů nutných k získání certifikace a o jeden až dva týdny delší dobu zpracování údajů WLTP na úřadech.