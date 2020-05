Škoda Auto začne testovat 2300 polských pendlerů závodu Kvasiny

V závodě automobilky Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku 18. března 2020 ve 14:00 skončila poslední ranní směna před přerušením výroby, které nastane s koncem odpolední směny ve 22:00. Závod má asi 9000 zaměstnanců. Škoda Auto výrobu zastaví na více než dva týdny kvůli prevenci šíření nového koronaviru. Podle plánů by měla odstávka trvat do neděle 5. dubna. Na snímku zaměstnanci ranní směny opouštějící výrobní závod Kvasiny.

Rychnov nad Kněžnou - Automobilka Škoda Auto dnes začne v Rychnově nad Kněžnou postupně testovat na covid-19 přibližně 2300 Poláků, kteří dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry vzorků a testování by měly trvat do konce května tak, aby Poláci mohli od 1. června opět nastoupit do práce. Odběry vzorků se budou odehrávat ve stanu na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Poláci do stanu přijedou auty.

Zatím polští pendleři do Kvasin pracovat nejezdí. Pořízení PCR testu a jeho následné opakování každých 30 dní je podmínkou pro to, aby mohli pracovat v ČR.

V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno včetně pendlerů asi 9000 lidí. Stejně jako závody v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí měly i Kvasiny kvůli pandemii od 18. března do 26. dubna odstávku. Od pondělí 11. května kvasinský závod přešel z dvousměnného provozu na třísměnný.