ŠKODA AUTO: Vyrábí bezpečně a pomáhá ostatním

Přes loňský téměř čtyřicetidenní výpadek ve výrobě a značné investice do ochrany zdraví zaměstnanců během pandemie nezměnila společnost ŠKODA AUTO nic na své strategii – i nadále směřuje k elektromobilitě, digitalizaci a chytré mobilitě. Zároveň automobilka hledí i za hranice svých závodů. Od března minulého roku až do současnosti se ve spolupráci s Odbory KOVO významně angažuje ve společném boji proti koronaviru v regionech, kde má své výrobní závody. Hned, jak to bude možné, začne očkovat své zaměstnance.

Nebýt toho, že má každý ze zaměstnanců ústa a nos zakryté rouškou nebo respirátorem, běží provoz v automobilce na první pohled jako obvykle. Na první pohled. Ve skutečnosti se v průběhu uplynulého roku změnilo mnohé. Do ochrany zdraví zaměstnanců během pandemie investovala ŠKODA AUTO už více než miliardu korun.

Testování na covid-19 je sice ve firmách s více než 250 zaměstnanci povinné až od letošního 3. března, ŠKODA AUTO ho ale nabídla svým zaměstnancům už loni v říjnu a přebrala přitom související náklady. V souladu s vládními nařízeními od letošního března testovací kapacity výrazně rozšířila a dnes má systém testovacích míst v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách, ve Vrchlabí a také v administrativním centru v Praze. Týdně otestuje desítky tisíc zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím antigenních samotestů přímo na pracovišti.

Testují a připravují očkování

V rámci rozsáhlých souborů opatření Bezpečná výroba a Bezpečná kancelář, které automobilka přijala po dohodě s Odbory KOVO s cílem zabránit šíření koronaviru, platí aktuálně více než osm desítek opatření. Samozřejmostí je povinnost nosit vždy a všude ochranu dýchacích cest – k tomu firma vybavila zaměstnance rouškami nebo respirátory třídy FFP2. V závodním stravování jsou nastavena nadstandardní bezpečnostně-preventivní opatření, stravovací kapacita je flexibilně řízena a mezi jídelními stoly jsou dělicí plexiskla. Díky zavedení rozsáhlých ochranných opatření došlo k nákaze zaměstnanců během výkonu práce v automobilce jen v desetině případů, ostatní nákazy vznikly mimo společnost. Společnost ŠKODA AUTO je velmi aktivní i pokud jde o blížící se očkování. Ve spolupráci s Odbory KOVO už připravila vlastní síť očkovacích center, a jakmile to půjde, může rychle a efektivně své zaměstnance naočkovat. Od začátku letošního března se k očkování mohou on-line předregistrovat. Zájem je značný – za několik prvních dnů se předběžně přihlásilo více než osm tisíc zaměstnanců.

Už nyní pomáhají očkovací týmy společnosti ŠKODA AUTO nemocnicím a dalším zařízením v okolí Mladé Boleslavi a angažují se v rámci rozsáhlé imunizace rizikových skupin. Kromě toho poskytuje automobilka i logistickou podporu při vakcinaci: pro dopravu ampulí a svoz seniorů a dalších rizikových skupin do veřejných očkovacích center poskytla vozy svých carsharingových služeb Uniqway a HoppyGo, které tak proti pandemii pomáhají již podruhé.

Proti koronaviru společně

Projektů na podporu organizací, které se snaží zastavit pandemii covid-19, vznikla ve ŠKODA AUTO hned v první polovině loňského roku celá řada. Prostřednictvím platformy HoppyGo dala automobilka dobročinným organizacím, obcím, dobrovolníkům a zdravotníkům k dispozici flotilu více než 200 vozů a 150 elektrických skútrů služby BeRider.

Regionům, kde má výrobní závody, poskytla ŠKODA AUTO také přímou finanční pomoc v celkové výši téměř deseti milionů korun. Tato pomoc přispěla odpovědným orgánům a obcím mimo jiné k lepšímu zásobování seniorů potravinami a ostatními předměty každodenní potřeby a k poskytování nutné zdravotnické péče.

ŠKODA AUTO se angažovala také v zajišťování ochranných pomůcek. Oddělení Technického vývoje automobilky spolupracovalo s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze na vývoji procesu 3D tisku pro výrobu respirátorů nevyšší třídy ochrany FFP3. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou díky výměnnému filtru znovu použitelné. ŠKODA AUTO navíc pro vývoj poskytla i finanční prostředky. Po úspěšně certifikaci se začaly okamžitě v automobilce vyrábět a dodávat nemocnicím a lékařům. Kromě toho se v Kvasinách tiskly pro zdravotnický personál také ochranné štíty, které snižují riziko kapénkové nákazy.

Digitální budoucnost

V polovině loňského roku uspořádal ŠKODA AUTO DigiLab globální on-line hackathon, který nazval COVID Mobility Race. Soutěž měla jasné zaměření, a to pokusit se odpovědět na otázky typu: Jak je možné uskutečnit nákup a předání vozu a zabránit přitom přenosu infekce? Pomocí jakých digitálních možností si mohou zákazníci virtuálně prohlédnout vůz, o nějž mají zájem? Jak budou digitální služby mobility přispívat k rozvoji automobilového průmyslu v době pokoronavirové?

„Aktuální situace ukázala, že náš každodenní život může být výrazně víc digitální, než jak tomu bylo dosud. Proto pro nás aktuální krize znamená i příležitost. Zkušenosti, které jsme získali, chceme využít ve prospěch naší společnosti a našich zákazníků,“ řekl Andre Wehner, Chief Digital Officer ŠKODA AUTO.

Více než pět desítek zúčastněných týmů z 19 zemí našlo překvapivá a perspektivní řešení. Zvítězil tým izraelské firmy Matter, který předvedl 3D technologie pro virtuální showroom. ŠKODA AUTO DigiLab projekt dál rozvíjí a chystá implementaci technologie.

Investice se nezastavily

Přes všechny mimořádnosti a více než měsíční přerušení výroby loni na jaře, které se odrazilo v počtu v Česku vyrobených vozů, sjelo v závodech Mladá Boleslav a Kvasiny v roce 2020 z linek přes 750 tisíc vozů. Koncem listopadu byla v Mladé Boleslavi na nejmodernější montážní lince zahájena sériová výroba modelu Škoda Enyaq iV s čistě bateriovým elektrickým pohonem. Do tohoto projektu investovala automobilka 32 milionů eur.

Na stejné lince se vyrábí Octavia, souběžně ji opouštějí vozy na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) i modulární platformy s příčně uloženým motorem (MQB). Tento koncept je v koncernu VW jedinečný.

Automobilka kromě toho vyrábí také motory, nápravy, karoserie, převodovky a vysokonapěťové akumulátory. Ani tady se investice nezastavily. Například do nové obráběcí linky pro ultra jemnou povrchovou úpravu bloků nových tříválcových motorů EVO řady EA211 plazmou investovala společnost zhruba 29 milionů eur.

V závodě Kvasiny, kde se vyrábí modely Škoda Superb, Superb iV s plug-in-hybridním pohonem, Kodiaq, Karoqa také Seat Ateca, nasadila ŠKODA AUTO v červnu 2020 robota, který z palet odebírá startovací akumulátory a v režimu just-in-sequence je dodává na výrobní linku. Kromě toho umí také stohovat prázdné palety nebo obaly a v případě potřeby na skladě objednat nové palety se startovacími akumulátory. Pohybuje se pomocí mobilního navádění.

PRŮMYSL 4.0 ŠKODA AUTO čím dál více spoléhá na technologie Průmyslu 4.0. Příkladem může být závod ve Vrchlabí, který vyrábí automatické přímo řazené převodovky DQ200. Dodávají se i do modelů jiných značek koncernu Volkswagen. Pro přestavbu výrobní linky v tomto závodě využila automobilka „digitální dvojče“. Pomocí digitální simulace si tak předem otestovala všechny procesy a scénáře, zatímco regulérní výroba v závodě běžela dál. Objednávky nových dílů pro CNC-obráběcí linky se od června 2020 posílají automaticky, díly k CNC-strojům pak dopravují roboty. Také v oblasti trvale udržitelného rozvoje definoval závod ve Vrchlabí v průběhu roku 2020 nová měřítka: jako první výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě produkuje komponenty s neutrální uhlíkovou bilancí.