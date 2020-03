Škoda Auto se podílí na výrobě respirátorů, využívá 3D tisk

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto zahájila ve spolupráci s Institutem pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) ČVUT výrobu respirátorů. Vyrábí je pomocí 3D tisku, do hotových masek se následně pouze našroubuje filtr. Denně ve firmě vznikne asi 60 kusů, uvedla Škoda Auto na twitteru. Plicní ventilátor pro pacienty s těžkým průběhem nemocí COVID-19 vyvinuli výzkumníci z ČVUT. Nyní dolaďují přípravy a ve spolupráci s firmami se pustí do výroby první stovky kusů.

Na výrobě masek prostřednictvím 3D tisku se podílí také společnost 3D Tech z Ondřejova u Prahy. Denně firma vytiskne asi 100 masek a potřebného příslušenství. "Dále vyrábíme těsnění a membrány odléváním silikonu do 3D tištěných forem. Spolu s tím vyrábíme také gumové uchycení respirátorů," řekl ČTK provozní ředitel Michal Vrbický.

Těsnění, membrány a uchycení respirátorů zvládne firma produkovat ve větším množství než samotné masky, pokrývá tak jimi masky vyrobené jinými firmami, například automobilkou Škoda Auto. "V současné době přizpůsobujeme kapacitu potřebám ministerstva zdravotnictví," řekl Vrbický.

České vysoké učení technické (ČVUT) zahájilo spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do fakultních nemocnic. ČVUT uvedlo, že od příštího týdne může začít vyrábět až 10.000 respirátorů nejvyšší třídy denně. Půjdou do fakultních nemocnic.

Pro přípravu respirátorů se využívá technologie 3D tisku MJF, která není příliš běžná. V Česku je jen několik vhodných tiskáren, po celém světě jich existuje zhruba tisíc. ČVUT tak minulé pondělí vyzvalo firmy a výzkumná centra, které je vlastní, ke spolupráci. Zaznamenalo velký ohlas a navázalo spolupráci s těmi nejdostupnějšími.

Výrobu a montáž koordinuje pražská firma 3Dees Industries. "Naším úkolem je zajistit koordinovanou výrobu na všech instalovaných výrobních 3D tiskárnách technologie HP Jet Fusion 4200 a 5200 v České republice a následnou jednoduchou montáž všech dalších komponentů - vedle těla masky se jedná o silikonové těsnění, filtr Sigma P3 a upínací pásky," uvedla na webu firma.

Ve Škodě Auto je nyní zastavena výroba automobilů. Výrobní linky se zastavily ve středu 18. března večer. Na pracoviště by se zaměstnanci mohli vrátit v pondělí 6. dubna ráno. Zaměstnanci Škody Auto od 18. března do 29. března dostanou 70 procent platu, poté 75 procent.

Beneš a Lát spolupracuje s CIIRC na přípravě sériové výroby masek

Společnost Beneš a Lát a její dceřiná firma Cardam spolupracuje s Institutem pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) ČVUT na přípravě sériové výroby masek pro respirátory. Na výrobu se má využít vstřikolisování plastů. Prvotním cílem je zajištění výroby až 10.000 kusů masek denně, řekl ČTK vedoucí ekonomického týmu společnosti Beneš a Lát Jan Lát.

Firma s CIIRC spolupracuje na přípravě sériové výroby masek respirátorů, které byly v uplynulých dnech certifikovány. "Naše aktivity započaly v oblasti designu výrobních nástrojů pro sériovou produkci, abychom pomohli realizovat výrobu i mimo 3D tisk, jehož kapacity by nedokázaly zcela pokrýt aktuální potřeby," řekl Lát.

Masky pro respirátory, do kterých se následně pouze našroubuje filtr, se nyní vyrábí pomocí 3D tisku, zapojila se například mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. V Česku je ale jen několik vhodných tiskáren, po celém světě jich existuje zhruba tisíc. Podle Láta je tak jejich výrobní kapacita pouze několik stovek masek respirátorů denně. Zavedení výroby vstřikolisováním tak umožní masovou výrobu produktu.

"Pracujeme i na dalším rozvoji tak, abychom dokázali využít kapacity širšího spektra průmyslu a mohli dále navýšit produkci. Je pro nás potěšením i velkou výzvou se tomuto projektu věnovat," uvedl Lát.

Výzkumníci se pouští do výroby plicních ventilátorů

Plicní ventilátor pro pacienty s těžkým průběhem nemocí COVID-19 vyvinuli výzkumníci z ČVUT. Nyní dolaďují přípravy a ve spolupráci s firmami se pustí do výroby první stovky kusů. Ventilátory by pomohly v případě nárůstu pacientů ve vážném stavu. ČTK to dnes řekl šéf výzkumného týmu Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství.

"Dokončujeme pneumatický návrh, řešíme z jakých komponentů má být ventilátor složen tak, aby vše fungovalo," řekl Roubík. Výzkumníci podle jeho slov nyní konzultují, jaké součástky jsou v Česku dostupné a případná náhradní řešení. "Chceme vyrobit prvních 100 kusů a myslíme, že pak nebude problém připravit i stovky ventilátorů. Proto chceme mít k dispozici minimálně kolem pětistovky různých dílů," vysvětlil.

Jeden ventilátor, k jehož výrobě pomáhá i technologie 3D tisku, by podle odhadu vyšel na 100.000 korun. Bude navržen přímo pro potřeby péče o lidi s těžším průběhem nemoci COVID-19. "Kvalitou a bezpečností má podobné vlastnosti jako ventilátor, který se používá na jednotkách intenzivní péče, ale nemá funkcionality nepotřebné pro pacienty s koronavirem," popsal výzkumník.

Dodal, že plánovaná výroba ventilátorů by trvala maximálně 14 dnů. "Rádi bychom to udělali dříve, firmy už ostatně mají část řešení, ale některé věci je problematické sehnat, což nás nutí ke kompromisům - a trochu zdržuje," vysvětlil Roubík. Dodal, že spolupracovníků je celá řada - například firmy Prusa Research, Alza a řada dalších subjektů zapojených v iniciativě Covid19cz sdružující technologické firmy a vývojáře.

Vláda přípravě alternativních plicních ventilátorů vychází vstříc. "Přislíbila, že až budeme mít první funkční a vyzkoušený vzorek, tak nám pomůže během jednoho dne získat veškeré potřebné certifikace nutné pro využití ventilátorů v nemocnicích," řekl Roubík. Zdůraznil, že nový ventilátor by sice nemohl být za běžných podmínek distribuován po Evropě, v období epidemie však bude schválen jako plnohodnotný přístroj.

Roubíkův tým má s podobnými projekty bohaté zkušenosti."Dělali jsme už mnoho různých modulů pro ventilační techniku, monitorů, navrhli jsme a vyvíjeli ventilátor pro kontaminovanou zónu," uzavřel výzkumník.

V Česku je nyní na odděleních intenzivní péče 2080 plicních ventilací. Podle dnešního vyjádření předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého je jich zatím využito kolem 40 procent.