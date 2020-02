Škoda Auto na autosalonu v Indii ukáže studii Vision IN

Automobilka Škoda Auto zveřejnila 3. února 2020 snímky studie vozu Vision IN.

Mladá Boleslav/Dillí - Automobilka Škoda Auto představí na autosalonu v indickém Dillí, který se koná koná od 5. do 12. února, studii Vision IN. Jde o první vůz projektu India 2.0, v němž Škoda Auto zodpovídá za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu. Jde o první vůz využívající platformu MQB-A0-IN, která byla speciálně upravená pro indický trh, informovala ČTK Škoda Auto v tiskové zprávě. Sériová verze Vision IN má být na trh uvedena začátkem roku 2021.

Studie Vision IN představuje kompaktní rodinné SUV, které podle Škody na indickém trhu odpovídá střední třídě. Nový vůz měří téměř 4,3 metru, pohání ho benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW.

Na indickém autosalonu Škoda Auto představí také model Karoq, který bude na tamním trhu novinkou. Ukáže také modernizovaný Superb, Rapid ve verzích Monte Carlo a Matte Concept nebo Kodiaq. Představí se Octavia RS.

S projektem India 2.0 začal koncern Volkswagen, pro nějž je Indie jedním z nejslibněji se rozvíjejících trhů, před půl druhým rokem. "Společně se značkou Volkswagen usilujeme o to, abychom do roku 2025 společně získali pětiprocentní tržní podíl, v závislosti na vývoji trhu a konkrétního segmentu," řekl šéf Škody Auto Bernhard Maier. Indie by tak podle něj postoupila mezi pět největších trhů značky Škoda na světě.

Škoda Auto vede od poloviny roku 2018 projekt India 2.0. V této roli odpovídá za aktivity celého koncernu Volkswagen na indickém trhu. Koncern Volkswagen investuje v projektu jednu miliardu eur (asi 25,2 mld. Kč), z toho 250 milionů eur (6,3 mld. Kč) do výzkumu a vývoje. Vozy určené pro indický trh budou postaveny na modulární platformy MQB-A0-IN, která se v Indii vyvíjí a také vyrábí.

Škoda na indickém trhu nabízí čtyři modelové řady vyráběné ve dvou indických závodech. Prodává se zde Rapid, Octavia, Superb a Kodiaq.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.