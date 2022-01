Škoda Auto a IT skupina Etnetera založily společný podnik Green:Code

Ilustrační foto - Logo podniku Green:Code, který společně založily automobilka Škoda Auto a tuzemská IT skupina Etnetera. Podnik bude vyvíjet software a aplikace nové generace pro všechny modely Škody včetně elektrických.

Praha - Automobilka Škoda Auto a tuzemská IT skupina Etnetera založily společný podnik Green:Code. Ten bude vyvíjet software a aplikace nové generace pro všechny modely Škody včetně elektrických. Nový podnik bude sídlit v Praze a v příštích pěti letech přijme až 200 specialistů. Firmy to uvedly ve společné tiskové zprávě.

V první fázi se Green:Code soustředí na nábor IT odborníků. Nabírat bude hlavně vývojáře, softwarové architekty, analytiky, designéry a testery. Ti se budou moci již od letošního roku zapojit do vývoje prvních projektů a ovlivnit tak podobu softwaru, který budou celosvětově používat zákazníci Škody.

Škoda Auto se společností Etnetera již mnoho let spolupracuje. Výsledkem spolupráce jsou například aplikace pro chytré telefony MyŠkoda a Škoda Plus. "Strategické plány společnosti Green:Code opíráme o ambiciózní cíle, ale také o odbornost, kvalitu a rychlost práce Etnetery, s níž nás spojuje práce na velkých projektech. Green:Code je zároveň jedinečnou příležitostí a mimořádnou výzvou spočívající ve vzájemném propojení firemních kultur agilní softwarové společnosti a korporátního prostředí Škody,” uvedl jednatel Green:Code za Škodu Auto Marian Pavlík.

Společný podnik podle výkonného ředitele Etnetera Group Martina Paličky završuje téměř patnáctiletou spolupráci na projektech, které zásadně ovlivnily současnou podobu digitalizace vozů značky. "Naší další společnou ambicí bude spojit naše agilní metody a firemní kulturu s korporátním prostředím a pokračovat ve vývoji softwarových řešení a aplikací, které vůz a jeho řidiče propojí s dokonalým ekosystémem digitálních nástrojů," dodal.

Green:Code se má vyznačovat agilní kulturou promítnutou do technologického vývoje i interního nastavení firmy. O řízení se podělí obě zakládající společnosti. Jednateli budou Marian Pavlík ze Škody Auto, který pro koncern Volkswagen pracuje více než 20 let na vedoucích pozicích v oblasti IT, a jeden ze zakladatelů společnosti Etnetera Group Václav Bittner.

Automobilka loni oznámila, že chce v příštích pěti letech do digitalizace investovat 650 milionů eur, tedy přes 17 miliard korun. "Škoda jako celý koncern VW správně reflektuje rychle rostoucí význam softwaru ve vozidlech. Logicky tak posilují své kapacity ve vývoj a reagují tak na směr tzv. softwarizace automobilů, který nejdůrazněji začala prosazovat před lety americká Tesla," řekl dnes ČTK partner EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Etnetera Group zahrnuje firmy Etnetera, Etnetera Motion, Etnetera Activate a Etnetera Sense. Navrhuje a vyvíjí webová a mobilní řešení pro komunikaci se zákazníky a elektronický obchod, datovou a webovou analytiku a marketingovou automatizaci. Její obrat ve fiskálním roce 2020/21 před konsolidací činil 370 milionů korun.

Škoda Auto v současnosti vyrábí deset modelových řad. Firma s výrobou okolo jednoho milionu vozů ročně se chce do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadit mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě.