Škoda 110 R byla jedno z nejlepších aut v ČSSR, slaví 50 let

Praha - Legendární sportovní kupé Škoda 110 R letos slaví 50 let. V sedmdesátých letech bylo možné "Erko" pořídit za 65.000 korun, což z něj dělalo jedno z nejdražších aut na tehdejším trhu. V posledních letech jeho cena rostla, nyní se může tento veterán prodávat i za desetinásobek. ČTK to řekl Tomáš Klíma, který se specializuje na výrobu karoserií tohoto modelu.

Sportovní kupé Škoda 110 R představila česká automobilka na mezinárodních veletrzích v Brně 5. září 1970. Vůz se vyráběl v letech 1970 až 1980 ve východočeských Kvasinách a vynikal svým oblým tvarem i rychlostí asi 130 kilometrů za hodinu. V sedmdesátých letech šlo po Tatře 603 o nejdražší auto, které bylo v tehdejším Československu k dostání.

"Bylo to v podstatě na cenách západních aut," řekl Klíma a dodal, že cena běžného auta, například Škody 100, byla tehdy asi 40.000 korun. Za deset let vyrobila automobilka přibližně 50.000 kusů, z toho se asi 30.000 vozů prodalo do zahraničí. "Erko" si proto vzhledem k jeho dostupnosti i ceně mohlo dovolit jen pár lidí.

Auta se od sebe v jednotlivých letech výroby vzhledově mírně lišila, a to například v odstínech karoserie. Nejvíce vozů vyrobila automobilka v červeném provedení, existují ale například i zelené či žluté kusy, model vyrobený v posledním roce měl navíc vyhřívání zadního okna.

Škodu 110 R dnes vlastní nadšenci v mnoha evropských zemích, vedle Slovenska je to například Švédsko, Polsko, Ukrajina či země bývalé Jugoslávie. Největší popularita je ale v Česku, podotkl Klíma. V českém registru vozidel je nyní zaevidováno asi 2000 těchto aut, ale může jich existovat mnohem více. "Nikdo neví, kolik jich je oficiálně pojízdných, kolik jich stojí ve stodolách a podobně," uvedl Klíma.

Auto začalo být podle Klímy populární před pěti lety v době veteránského boomu. S oblibou auta stoupala i jeho cena, která je nyní asi půl milionu korun. Záleží však na tom, zda je auto původní, nebo smontované z originálních dílů, cena některých aut může být i 650.000 korun. Důvodů k oblíbenosti tohoto veterána je podle Klímy několik. "Je to české auto, což chtějí lidi hodně, a taky je prostě nádherné. Navíc v Čechách žádné jiné kupé od Škodovky od té doby nebylo a není," řekl.

Nadšenci a majitelé těchto aut pořádají například automobilové srazy, k 50. výročí se minulý týden uskutečnil sraz těchto veteránů v Rychnově nad Kněžnou. "Dnes mají lidi tohle auto hlavně na veteránské jízdy a když je hezké počasí. To je prostě auto pro radost a na kochání," dodal Klíma.