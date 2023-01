Sklizeň ovoce loni vzrostla o 23 pct na 165.000 tun, byla nejvyšší od roku 2018

Hradec Králové - Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně vzrostla o 23 procent na nadprůměrných 165.028 tun. Byla tak nejvyšší od roku 2018 a třetí nejvyšší za posledních 13 let. Část jablek ovocnáři kvůli vysokým cenám energií nutných pro skladování a nízkým cenám jablek loni nesklidili. Proti průměru sklizní předchozích pěti let byla loňská sklizeň vyšší o 17 procent. ČTK to dnes řekla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková.

"Loňský rok byl pro ovocnáře příznivý. Na jaře nás nezasáhly jarní mrazy, které často ovlivňují výši úrody, a v závěru přišly i nějaké srážky. Bohužel se celý objem úrody nepodařilo sklidit," řekl ČTK k roku 2022 předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Ovocnáři podle něj měli zejména obavu, zda se náklady na skladování, zejména rostoucí ceny energií, odrazí v cenách ovoce. "Mnozí sklidili jen množství, na které jsou zvyklí a mají na ně kapacity," uvedl Ludvík. U jablek, kterých v sadech zůstalo nejvíce, byla důvodem i velmi nízká výkupní cena jablek na zpracování.

Díky příznivému počasí ve druhé polovině roku byla podle Krškové z dlouhodobého pohledu vyšší především sklizeň jádrovin, kam patří jablka a hrušky. Úroda jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, loni vzrostla o 26 procent na 138.150 tun. V porovnání s průměrem posledních pěti let to představuje nárůst o 20 procent. Úroda hrušek loni zůstala na nadprůměrných 7404 tunách.

Z jablek zůstaly nesklizené zejména méně barevné mutace odrůd skupiny Jonagoldu a dále odrůd Šampion, Braeburn a Rubín. Ceny jablek byly loni na podzim v obchodech v meziročním porovnání nejnižší za poslední dva roky, a zcela se tak vymykaly výraznému zdražování potravin v posledním roce. Důvodem zlevnění jablek bylo podle ovocnářů zahlcení trhu polskými jablky, která kvůli napadení Ukrajiny Ruskem nelze vyvézt na východ. Výsledkem nízkých cen a z toho plynoucích ztrát bude podle ovocnářů další kácení sadů.

Nejvíce se v Česku z jablek pěstuje odrůda Golden Delicious, které se loni sklidilo přes 34.100 tun. Odrůd skupiny Jonagold se urodilo 22.400 tun, odrůda Gala loni dala sklizeň 21.200 tun.

Největší meziroční nárůst sklizně jablek loni vykázali ovocnáři v severních Čechách, a to o 37 procent na 23.800 tun. Sadaři ve východních Čechách zvýšili sklizeň o 36 procent na 25.700 tun a středočeští pěstitelé o 30 procent na 39.650 tun. V jižních Čechách a na jižní Moravě sklizeň vzrostla asi o pětinu a na severní Moravě o čtyři procenta.

Výrazný meziroční nárůst sklizně byl loni u švestek, a to o 52 procent na 10.343 tun. V porovnání s pětiletým průměrem nárůst činil 27 procent. "Švestky tentokrát neměly výraznější problém s jarními mrazy, nicméně významná část produkce byla poškozena krupobitím," uvedla Kršková.

Úroda třešní se meziročně zvýšila o 14 procent na 1484 tun, ale v dlouhodobém porovnání šlo o průměrnou úrodu. "Třešně z důvodu velké násady a letního sucha nedosahovaly na mnoha lokalitách požadovaného tržního kalibru a část jejich produkce byla místy poškozena i červnovými dešti a následným popraskáním plodů," uvedla Kršková.

Pokles sklizně u višní meziročně o desetinu na 4517 tun ústav přičetl zejména chladovému poškození u nejvíce pěstované odrůdy Fanal, které se projevilo velkým propadem plodů. Nejhůře v peckovinách dopadly broskve s celkovou sklizní 336 tun, což bylo 36 procent pod pětiletým průměrem. Broskve se v Česku přestávají pěstovat, od roku 2011 se jejich plochy snížily asi o 70 procent.

Sklizeň meruněk loni meziročně klesla o osm procent na 1704 tun. "Dubnové chladné počasí se projevilo negativně jen na některých odrůdách a v některých lokalitách. Například pěstitelská oblast Velkých Bílovic byla v době sklizně zasažena silným krupobitím, a část produkce tak byla znehodnocena," uvedla Kršková.

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů žádný zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Například ceny jablek zásadně ovlivňuje produkce jablek v Polsku, které je s roční sklizní kolem 4,5 milionu tun největších producentem jablek v Evropě

Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2010 až 2022:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jablka 103.304 79.134 117.897 120.602 130.902 155.640 126.434 101.844 144.888 102.847 117.801 110.006 138.150 hrušky 3482 3103 5774 7437 3758 10.002 6643 4043 7120 6277 5763 7404 7404 třešně 1851 1519 1323 1590 2030 2306 2706 1925 2659 2169 894 1302 1484 višně 3472 5825 4340 5486 5227 5847 5190 4141 6774 5802 5730 5011 4517 meruňky 1031 2440 904 3556 1871 2210 662 811 1926 2109 471 1856 1704 broskve 1717 1839 1465 1888 893 1282 268 428 959 448 433 366 336 švestky 4218 5741 3950 6536 5750 8742 6378 4319 11.518 9131 8963 6784 10.343 angrešt 0,8 0,02 0,6 0,7 1,64 2,11 1,31 1,63 1,57 1,12 2 2 1 rybíz 1927 1630 2524 2095 2005 2385 1767 1746 1851 963 1223 1022 973 maliny, ostružiny 15 20 28 14 25 46 51 50,1 125,7 164 94 115 116 celkem 121.019 101.249 138.205 149.205 152.464 188.462 150.100 119.310 177.821 129.911 141.375 133.867 165.028

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský