Sklárna v Květné získala prestižní zakázku pro značku Rolls-Royce

Strání (Uherskohradišťsko) - Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku získala prestižní zakázku na vybavení interiérů automobilů značky Rolls-Royce. Do vozidel dodává sadu skládající se z lahve a sklenice na bourbon a také sklenice na šampaňské. Zakázka v hodnotě stovek tisíc korun platí pro celý letošní rok. Měsíčně sklárna expeduje zhruba sto sad, řekl ČTK její ředitel Marek Mikláš.

"Je to pro nás pocta. Jinak pro automobilky děláme hodně, vyrábíme pro Volkswagen, pro Mercedes, pro Bugatti. Ale Rolls-Royce je vždycky taková srdcová záležitost. Vybavujeme jejich interiéry aut. Takže když si někdo koupí v Čechách Rolls-Royce, tak bude mít v autě české sklo," uvedl Mikláš. Naposledy podle něj sklárna dodávala pro Rolls-Royce nápojové sklo před 17 lety.

Ručně vyráběné sklenice z Květné se objeví i na letošní světové výstavě Expo, která by měla v Dubaji začít 1. října. "Vybavujeme teď restauraci v českém pavilonu, takže kdo pojede na výstavu Expo, bude určitě pít z našeho skla," řekl Mikláš.

Sklo podnik dodává na trh pod značkou Květná 1794. Sklárna před časem spustila e-shopy v České republice a na Slovensku, tento týden uvede do provozu internetové prodejny pro Rakousko a Německo. "E-shopy a přidružená reklama jsou pro sklárnu zcela kruciální, protože seznamují širokou veřejnost se skutečností, že se tady v Čechách a na Moravě vyrábí hezké a originální sklo. Přináší to i přidružené kontakty do obchodnické sféry, dokonce nám to pomáhá najít zajímavé partnery v zahraničí. Díky reklamě na e-shopy jsme získali třeba zákazníka ze Singapuru, který sháněl středoevropské sklo," řekl dnes ČTK majitel sklárny Lubor Cerva.

Přímý prodej koncovým zákazníkům podle něj umožní eliminovat služby obchodních zprostředkovatelů. "Cesta přímého prodeje je trendem poslední doby nejen u nás, ale i u světových firem. Stanovili jsme si náš pevný sortiment a neděláme věci takzvaně zakázkově, neděláme jiný design, který není náš. Máme pevný produkt s pevnou cenou a de facto nutíme obchodníky, aby akceptovali to, co my nabízíme," doplnil Cerva.

Sklárna v Květné, která je částí obce Strání, vyváží své výrobky do více než 50 zemí. Na export jde podle Mikláše zhruba 90, v některých měsících i 95 procent výrobků. Podstatná část produkce směřuje do Rakouska a Německa. Sklo z moravsko-slovenského pomezí je však k dostání ve většině evropských zemí a například také v USA.

Loni podnikání sklárny výrazně omezila opatření související s pandemií koronaviru. "Byli jsme skoro čtyři měsíce zavření. Tento čas jsme využili k tomu, že jsme postavili novou pec a snažili jsme se všechno opravit. Situace se tento rok úplně otočila. Zakázky se rozjely a poptávka po našem ručním skle je velká. Takže my už si v dnešní době víceméně vybíráme, co budeme dělat a pro koho. Doba, kdy jsme museli brát vše za každou cenu, snad už nebude," uvedl Mikláš.

Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Alois z Lichtenštejna. Za dobu své existence vystřídala řadu majitelů. V době největšího rozkvětu v ní pracovalo 550 lidí, nyní má 85 zaměstnanců. "Snažíme se ale nabírat další skláře," doplnil Mikláš. Od roku 2018 je vlastníkem sklárny společnost Cerva Bohemia.