Skláři ve Val. Meziříčí udělali odlitky rukou někdejších studentů

Skláři ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku udělali 18. října 2019 skleněné odlitky rukou pěti někdejších vysokoškolských studentů, kteří v roce 1989 stáli v čele sametové revoluce v tehdejším Gottwaldově. Na snímku bývalí studenti (zprava) Libor Zeman a Věra Honejzrová otiskují své ruce do formy z křemičitého písku, kterou poté skláři zalili taveninou skla. ČTK/Glück Dalibor

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Skláři dnes ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku udělali skleněné odlitky rukou pěti někdejších vysokoškolských studentů, kteří v roce 1989 stáli v čele sametové revoluce v tehdejším Gottwaldově, dnes Zlíně. Akci ve sklářské huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské připravila zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB). Skleněné ruce někdejších studentů budou následně vystaveny na univerzitě. Jde o jednu z akcí, kterými si univerzita letos připomíná 30. výročí listopadových událostí roku 1989, řekla dnes novinářům kancléřka UTB Andrea Kadlčíková.

Někdejší studenti dnes otiskli ruce do formy z křemičitého písku, kterou poté skláři zalili taveninou skla. Skleněné kachle budou dva až tři dny chladnout, poté se očistí od písku a zapraví, uvedl sklář Ondřej Strnadel.

Ve valašskomeziříčské škole, která s UTB spolupracuje, již vznikly skleněné odlitky rukou mnoha osobností. První z nich byl prezident Václav Havel. Odlitky jeho rukou škola univerzitě zapůjčí, lidé je ve Zlíně budou moci vidět od 14. do 17. listopadu. Skutečnost, že se jim skláři dělají odlitky rukou stejně jako Havlovi, označili někdejší studenti za velkou čest. "Je to skvělý nápad, je to pocta, když se podíváte, kteří slavní lidé tady byli," uvedla Věra Honajzrová. Její tehdejší kolega Libor Večera považuje dnešní akci za skvělý nápad k připomenutí událostí před 30 lety. Někdejší členové stávkového výboru však uvedli, že jejich zásluhy nebyly nijak výjimečné, zásluhy mělo tehdy mnoho studentů.

UTB si bude připomínat výročí sametové revoluce ve čtvrtek 14. listopadu. Konat se bude také beseda s někdejšími studenty Fakulty technologické a členy stávkového výboru. Studenti ateliérů Grafického a Digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací připravili interaktivní výstavu, která reflektuje soudobý pohled na listopadové události. Vytvořili sérii plakátů, které prostřednictvím mobilní aplikace "ožijí", na obrazovce svých telefonů tak budou moci návštěvníci vidět animované pokračování příběhu na plakátě.

Večer bude tradiční vzpomínkový průvod studentů, zaměstnanců UTB i veřejnosti, který vyjde v 16:30 od Univerzitního centra k Fakultě technologické, kde se vysokoškoláci a veřejnost v roce 1989 shromažďovali. Uskuteční se tam vzpomínková akce, průvod skončí u Obchodního domu, na Gahurově prospektu bude poté odhalena lavička Václava Havla. Ve 20:00 se na stěně budovy Fakulty humanitních studií uskuteční videomappingová projekce Sametová revoluce očima studentů.