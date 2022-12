Skladba Nikdo nemá být sám je pro rappera Lipa stylovým úkrokem stranou

Praha - Hudebník Jonáš Červinka vystupující pod jménem Lipo na své nové album Příběhy zařadil netradiční vánoční skladbu Nikdo nemá být sám. Propojil v ní rapové vyprávění s žánrem koledy. Pro autora vycházejícího z hiphopové scény jde pravděpodobně o největší stylový úkrok stranou směrem k folkové tvorbě. K tomu přispívá i hostující šansonová písničkářka Lenka Nová, známá ze spolupráce s Michalem Horáčkem, a smutně laděný text ukazující, jak by mohl vypadat příběh Marie a Josefa v současnosti. Lipo to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Myslím, že ta písnička má jistou sílu v tom, že dnešní mediální obraz Vánoc je dost jasně vyprofilovaný. Někdy se mi zdá, že ten tlak sociálních sítí i komerční stránky Vánoc vnucují nějakou představu, jak by ty Vánoce měly vypadat. Lidé by podle nich měli cítit štěstí, ale někteří v tu chvíli třeba štěstí necítí a připadají si opuštění a existencionální momenty si uvědomují víc než kdy jindy. Je to rozpor, na který jsem v té písni poukázal," uvedl Lipo.

K napsání textu Lipa inspiroval okamžik, kdy v husté vánici na ulici zahlédl mladou ženu, která s unaveným výrazem táhla domů stromek a za ruku vedla malé dítě. "V tu chvíli mi došlo, že jediný, co je důležitý, je to, aby nikdo nebyl na Vánoce sám," řekl. "Tahle píseň pro mě byla experimentem, ale myslím, že producent desky ODD (Ondřej Turták) se postaral o 'vánoční kabát' s dětským pěveckým sborem Severáček a varhany. Ale nechtěli jsme to přezdobit," dodal.

Na albu Příběhy Lipo spolupracuje s mnoha hosty, jako například s kapelami Kryštof a Jelen, zpěvačkami Yannou a Marií Kateřinou Tichou nebo zpěvákem Janem Braunem. Tématy textů jsou mimo jiné domácí násilí (Odešla láska), válka na Ukrajině (Vidím, jak se stmívá) nebo osudy lidí žijících na periferii (Bůh na nás zapomenul).

"Jsou to pestré příběhy, ale zároveň jsem se snažil dodržet koncepci desky. Spočívala v tom, že jsem se odklonil od osobních témat a částečně romantického vyprávění. Nemusel jsem se zabývat tolik sebou a mohl jsem sledovat společenské jevy. Nechtěl jsem kolem témat moralizovat, ale vystavil jsem kolem nich příběhy," podotkl Lipo.

Liberecký rodák Lipo se poprvé výrazněji prosadil v projektu Básníci před mikrofonem (BPM), který založil s Pauliem Garandem jako odnož českého rapu vycházející především z poezie. Texty pro něho proto mají velký význam.