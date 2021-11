Skladatel, multiinstrumentalista a producent Roman Holý vydal sólovou desku

Praha - Skladatel, multiinstrumentalista a hudební producent Roman Holý, který je spjatý především se skupinami Monkey Business a J.A.R., vydal sólovou desku nazvanou Strážce klidu Vol. 1. Poprvé se na ní představuje jako hlavní zpěvák a textař, přestože takové ambice v minulosti neměl. Vznik alba je důsledkem pocitů spojených s chmurným obdobím lockdownu. Holý to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Nikdy jsem nechtěl být zpěvákem, protože je to dosti těžká pozice. Vždy mě víc bavilo věci skládat a být někde vzadu. Navíc jsem měl kolem sebe vždycky prvotřídní pěvce jako je Matěj Ruppert nebo Dan Bárta. Opravdu jsem takové ambice nikdy neměl, hlavním impulsem pro vznik alba byl lockdown, který pro nás muzikanty znamenal úplně nový rozměr beznaděje. Zkrátka hudba mne doslova zachraňovala," uvedl Holý.

Osobitým písničkám Holého daly vzniknout jeho pocity beznaděje a nečekané situace, kdy měl na sebe najednou spoustu času. "Když člověk sedí doma a rok čumí z okna na břízu, tak se mu stanou v hlavě různé věci. Já jsem naprosto ztratil hudební sebevědomí. Třicet let jsem byl zvyklý mít každý týden před sebou pětisethlavý dav, který mi dával najevo svoji přízeň, a najednou jsem se ani nemohl opít v hospodě," vzpomínal. "Ta deska je taková, jaký jsem ten rok a půl byl já. Je na ni samozřejmě nadhled a ironie, ale i velice posmutnělé barvy. Nejstrašnější je, že tady ta situace bude zase a nikdo neví, kdy z toho vylezeme," dodal.

Holý je považovaný za jednoho z hlavních propagátorů funkové hudby v České republice. Jeho sólové album však nabízí odlišnou muziku. "Není to ani taneční, ani funky album. Je to takový, když to trochu přeženu, teplý bolestínský folk. Texty mohou svými tématy v lidech rezonovat, zpívám o traumatech ze sexu, z puberty, o směřování naší země, rozpadu vztahů, stárnutí a podobně," popsal svoji nahrávku.

Ke spolupráci na některých textech přizval Holý svoje oblíbence, mimo jiné Radka Pastrňáka, Tomáše Hanáka, Martina Kyšperského a Oto Klempíře. Textařský podíl mají na vybraných písních i zpívající hosté Dan Bárta, Mucha, Necrocock, MC Gey a Ewa Farna. Z oslovených hudebníků nikdo účast na jeho albu neodmítnul.

Na konci příštího roku plánuje Holý postavit kapelu s velkými sbory, udělat desítku koncertů a natočit pokračování alba Strážce klidu Vol. 2. "Práce na písničkách pro sebe se mi zalíbila. Nemusím se nikomu za nic zodpovídat, mít nervy z toho, jestli to kapela přijme. Ta svoboda je omamná, pokračování Strážce klidu bude divoké," podotkl.

Roman Holý se narodil 23. února 1966. Ještě před vznikem Monkey Business založil skupinu Sexy Dancers. Spolu s Matějem Ruppertem vystupuje v projektu G-Point Hunters. Počátkem roku 1999 dal s Ruppertem dohromady novou kapelu Neruda, se kterou natočil stejnojmenné album. V České televizi moderoval televizní pořad Kinobox. Je autorem hudby k několika televizním či celovečerním filmům, jeho písničky ve stylu rockabilly ke snímku Bourák ocenili nominací na Českého lva.