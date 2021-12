Skikrosařka Kučerová byla v druhém závodě v Innichenu sedmá

Innichen (Itálie) - Skikrosařka Nikol Kučerová se na Světovém poháru v Innichenu probojovala do malého finále a sedmým místem si vylepšila sezonní maximum ve Světovém poháru. V italském středisku už v neděli premiérově startovala ve vyřazovacích jízdách, dnes se jí podařilo prvně postoupit ze čtvrtfinále a popatnácté v kariéře se umístila v pohárovém závodě v první desítce.

Závod vyhrála dvojnásobná mistryně světa Sandra Näslundová ze Švédska, jež ještě v žádném ze šesti závodů sezony nechyběla ve velkém finále. Jako první projela cílem už popáté a v Innichenu oslavila vítězný double. Za sebou nechala Švýcarku Fanny Smithovou a Kanaďanky Marielle Thompsonovou a Hannah Schmidtovou. Mužské finále ovládl Francouz Bastien Midol před trojicí Švýcarů a ujal se vedení v SP.

Dvaatřicetiletá Kučerová po třech nezdarech v kvalifikacích a vynechaném startu v Arose zaznamenala v Innichenu průlom a postoupila do obou vypsaných závodů. Zatímco v neděli ještě ve čtvrtfinálové jízdě nikoho neporazila, tentokrát za sebou na úvod nechala Alizee Baronovou z Francie a Lucrezii Fantelliovou z Itálie a obsadila druhé postupové místo.

"Jsem ráda. Konečně se mi po té smůle aspoň trochu něco povedlo," řekla Kučerová ČTK. V italském středisku se české skikrosařce daří, v roce 2010 zde třetím místem zaznamenala své jediné stupně vítězů v SP. "Kopec se mi tady líbí, zatáčky se střídají se skoky, je to technický a dá se vymýšlet, i když letos byla většina segmentů menších. Mám to tady ráda celkově."

V semifinále v konkurenci tří olympijských medailistek Thompsonové, Smithové a další Kanaďanky Brittany Phelanové skončila poslední. "Nechtěla jsem na startu zopakovat chybu z předešlého dne, ale byla jsem moc vysoko a pak už si to pohlídaly," řekla Kučerová. Na Phelanovou pak stejně jako ve čtvrtfinále nestačila ani v jízdě o páté místo, kterou vyhrála další Kanaďanka Courtney Hoffosová. Kučerová se po nejpomalejším startu posunula na třetí místo poté, co brzy odpadla po kolizi Francouzka Jade Grilletová Aubertová.

Dvaatřicetiletá Kučerová jezdí po pádu v Arose před týdnem stále s bolestí, "Mám půlku zadku fialovou, jsem na práškách a na ledu. V lyžování to nepřekáží, ale sedí se na tom špatně," řekla skikrosařka, která ve Švýcarsku při tréninku po chybě udělala nechtěné salto a dopadla na záda a hýždě. "Nevybuchl mi páteřák, jak měl. Kdyby jo, bylo by to lepší. Ale dopadlo to dobře," uvedla.

Druhá česká reprezentantka v Innichenu Diana Cholenská se do závodu nekvalifikovala.

Po vánočních svátcích plánuje Kučerová odjet na trénink za svými trenéry do Polska. Světový pohár bude pokračovat od 13. ledna v kanadské Nakisce a před olympijskými hrami v Pekingu jsou od 21. ledna v plánu ještě závody ve švédském středisku Idre Fjäll.

Výsledky SP ve skikrosu v Innichenu

Muži: 1. Midol (Fr.), 2. Regez, 3. Baur, 4. Detraz (všichni Švýc.).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 14 závodů): 1. Midol 357, 2. Tchiknavorian (Fr.) 310, 3. Regez 212.

Ženy: 1. Näslundová (Švéd.), 2. Smithová (Švýc.), 3. Thompsonová, 4. Schmidtová (obě Kan.), ...7. Kučerová, v kvalifikaci 25. Cholenská (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 14 závodů): 1. Näslundová 550, 2. Smithová 426, 3. Phelanová (Kan.) 301, ...20. Kučerová (ČR) 84, 28. Cholenská 38.