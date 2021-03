Praha - Stým závodem ve Světovém poháru skikrosařek v kariéře uzavřela Nikol Kučerová sezonu, která byla kvůli koronavirovým pravidlům náročnější než jindy. V elitním seriálu se poprvé objevila před jedenácti lety a přesto má stále dojem, že se v disciplíně plné skoků, klopených zatáček a karambolů učí.

"Nemám pocit, že jsem velezkušený matador. Skikros se pořád mění, je to dynamická disciplína a už jenom držet krok je těžké," řekla jednatřicetiletá Kučerová v rozhovoru ČTK po sezoně, která byla její druhou nejlepší v kariéře.

Poprvé se někdejší sjezdařka ve Světovém poháru ve skikrosu objevila v lednu 2010 v rakouském St. Johannu. "Je to jiný sport, než když jsem začínala. Posun je obrovský," porovnává šestá žena z mistrovství světa v roce 2015. "Skočila jsem do světáku rovnou bez tréninku a byl to pokus omyl. Prvních pět šest let uplynulo a měla jsem pocit, že začínám. Poslední čtyři roky mám pocit, že závodím."

Letos ukázala, že závodit umí, a to na konci sezony. Dvakrát dojela sedmá a jednou šestá. V celkovém pořadí disciplíny skončila jedenáctá. Výš byla jen ve své druhé sezoně v roce 2010, kdy uzavírala desítku. "Pořád v tom tápu," přemýšlela, jak uplynulou zimu zhodnotit. "Se začátkem sezony vůbec nejsem spokojená a s mistrovstvím světa taky ne, ale konec dobrý, všechno dobrý."

Pomalejší rozjezd ovlivnily zdravotní problémy v přípravě a listopadové onemocnění covidem-19. "Dlouho mi trvalo, než jsem se do toho dostala," řekla Kučerová. Až v závěru, jak u ní bývá zvykem, se naplno rozjela. "Dostala jsme se do pohody a začala si věřit, že tam můžu jezdit. Technicky jsem na to měla i loni," uvedla svěřenkyně polského trenéra Tomasze Žerebeckého, s kterým spolupracuje druhou sezonu.

V tréninku se dokáže rovnat třeba i hvězdné Švýcarce Fanny Smithové, ale má problém s kvalifikacemi. "Trénink není závod a musím vymyslet, co udělat, abych jezdila jako na konci sezony třeba už v půlce. Hlavně musím odtrénovat celý léto, jak bych měla, pak budu mít na začátku jiné sebevědomí," řekla Kučerová.

Skončená sezona byla kvůli koronaviru jiná. Její náročnost umocnila bezpečnostní opatření a neustálá nejistota ohledně konání závodů. "Žili jsme z týdne na týden a pro všechny byla sezona brutálně psychicky náročná," konstatovala.

Neustálé testování a nošení roušek bylo základem. "Mít na sobě roušku a nést lyže ve dvou a půl tisících metrech není příjemné," uvedla Kučerová. S některými soupeřkami nesměla ani jezdit na lanovce, jedlo se odděleně, občas se narychlo měnily lety, protože najednou zjistila, že třeba nesmí letět přes Nizozemsko. "Nechci se litovat. Lidi řeší závažnější problémy, ale všichni jsou vyčerpaný," prohlásila.

Doma kousek od Semil vyhlížela z okna počasí a plánovala výšlap na oblíbených skialpech. "Chci si užít sníh týden doma. A jinak odpočívat, dočíst knížky, dopsat tréninkové deníky a udělat analýzy a věci, které odkládám," řekla.

Po rehabilitaci začne s přípravou. V dubnu by ráda s trenérem vyrazila na trénink a pak čeká letní dřina. "Už jsem si zvykla, snášela jsem to hůř," uvedla. Motivací je její třetí olympijský start za rok v Pekingu. "To je cílem," kývla.

Otázkou je, co bude potom. Jak dlouho ještě bude jezdit? "Pro tělo by asi bylo dobrý, abych to brutálně neprotahovala, přeci jen to nějaké následky zanechává. Nechci říkat nic nahlas, abych to pak brala zpátky. Teď vše směřuje k olympiádě a co bude potom, to bude. Neumím dělat dlouhodobé plány," konstatovala.