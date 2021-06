Skifaře Synka trápí před OH syndrom nejasného snížení výkonu

Praha - Nevýrazné výsledky skifaře Ondřeje Synka v dosavadním průběhu sezony podle všeho zapříčinil takzvaný syndrom nejasného snížení výkonu. Pětinásobný mistr světa absolvoval v minulém týdnu sérii vyšetření, po kterém mu lékaři nařídili čtrnáctidenní klid. V příštím týdnu se historicky nejlepší český veslař plánuje vrátit k tréninku a přípravě na olympijské hry v Tokiu, kde chce opět bojovat o umístění na stupních vítězů.

"Po Světovém poháru v Lucernu, kdy moje výsledky nebyly vůbec dobré a necítil jsem se dobře, jsem absolvoval u Jirky Dostála zdravotní vyšetření, které naštěstí neodhalilo žádný zdravotní problém ve smyslu, že bych měl nějakou nemoc nebo vážný problém třeba se srdcem, ale bohužel došlo ke ztrátě výkonnosti, což mě v současné době trápí nejvíce," uvedl Synek na on-line tiskové konferenci. "Domluvili jsme se na postupu směrem k olympiádě, snažím se dbát jeho rad a věřím, že vše klapne," řekl osmatřicetiletý Synek, jenž se chystá na pátou olympiádu v kariéře.

Podle Jiřího Dostála, který je vedoucím lékařem Centra sportovní medicíny v Praze, nejsou podobné problémy jako Synkovy u vrcholových sportovců neobvyklé. "Většina z elitních závodníků si podobnou krizí někdy projde. U Ondry jistě nejde o přetrénování nebo jinou podobnou chybu. Na základě zevrubné analýzy tréninkového plánu se dá toto téměř s jistotou vyloučit. Projevy tohoto syndromu jsou zrádné. Dají se přirovnat k vybíjející se baterii. Dlouho je mírný pokles výkonu maskovaný či neznatelný, ale po překročení určité hranice dochází k rychlému snížení výkonu, který se pak projeví v závodních výsledcích," uvedl Dostál.

Synek tak v minulých dnech odpočíval, věnoval se koníčkům a příští týden se přesune na soustředění do Livigna, kde začne pozvolna trénovat. "Odpočinul jsem si a teď už vyhlížím, až si zase sednu do lodě. Věřím, že pauza bude na mě mít pozitivní vliv," uvedl Synek, který věří, že se na olympiádu připraví dobře. "Vidina olympiády je motor, který mě žene dopředu. Vždy jsem na ni jel s cílem, že ji chci vyhrát, a to se nemění. Malinko se to komplikuje, ale budu dělat vše pro to, abych jel o medaili. Je to sport, člověk nedokáže odhadnout, jak to dopadne," podotkl Synek, který má ve sbírce dvě stříbrné a jednu bronzovou olympijskou medaili. Před pěti lety v Rio de Janeiro byl třetí.

Rodák z Brandýsa nad Labem si dobře uvědomuje, že jeho kariéra se blíží ke konci. Zda ale skončí po Tokiu, nyní neřeší, "Teď se tím nechci zabývat. Hlavním cílem je nyní olympiáda a co bude pak, se rozhodnu až po ní. Samozřejmě, že vím, že mi není pětadvacet a aktivní kariéra se blíží ke konci," řekl Synek, jehož po návratu ze soustředění čekají zátěžové testy, které by měly odhalit aktuální situaci. "Myslím si, že ze zimní přípravy mám natrénováno dobře," uvedl Synek.

I Dostál věří, že se veslař rychle vrátí k dřívějším výkonům. "Jak známe Ondrovy reakce i jeho tréninkovou a závodní historii, tak má jistě předpoklady k tomu, aby se během několika týdnů dostal zpět na potřebnou úroveň," řekl Dostál.