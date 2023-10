Skicentrum v Deštném v Orlických horách chystá výstavbu nové lanovky

Deštné v Orlických horách (Rychnovsko) - Skicentrum Deštné v Orlických horách letos investovalo do svého rozvoje zhruba deset milionů korun a dalších asi osm milionů do přípravy projektu nové šestisedačkové lanovky v areálu Marta I. Výstavbu lanovky se zázemím za celkových 70 milionů korun majitel skicentra plánuje na příští rok, aby bylo hotovo na zimní sezonu 2024/2025. ČTK to dnes řekl ředitel střediska Petr Prouza. Letos do zimy ve středisku vzniknou dva traily - stezky pro horská kola a stavbaři dokončí další etapu modernizace zasněžování.

Projekt cyklistických tratí souvisí s podporou letních aktivit střediska. "Celkem plánujeme ve středisku tři traily odstupňované podle obtížnosti. Vzniknou mezi areály Marta I a Marta II a budou stát celkem maximálně pět milionů korun. První z nich, trail nejnižší obtížnosti, je již v provozu, druhý bude dokončen do zimy a třetí vybudujeme příští rok po postavení nové šestisedačkové lanovky," řekl Prouza.

Letošní investice do systému zasněžování vyjde na sedm milionů korun a spadá do celkové koncepce modernizace zařízení na výrobu technického sněhu ve skicentru.

"Zásadní novinky pro nadcházející zimní sezonu nepřipravujeme, parkování pod sjezdovkami bude nadále zdarma. Museli jsme ale přistoupit ke zdražení, a to asi o stovku na celodenním skipasu. I nadále budeme pod loňskými cenami naší konkurence, to znamená pod 800 korunami, tedy za celodenní skipas u nás dospělý zaplatí 790 korun. Zajímavé ceny skipasů budou v on-line prodeji, při koupi celodenního skipasu budou slevy 30 procent a více," řekl Prouza.

Hlavní investicí za poslední léta bude ve skicentru příští rok stavba šestisedačkové lanovky s tzv. ochrannými bublinami v areálu Marta I, která nahradí přepravní dvousedačku, kotvu a pomu. Lanovka bude měřit okolo 850 metrů. Součástí projektu bude i výstavba nové spodní stanice lanovky, ve které budou pokladny, sociální zařízení nebo depo pro sedačky. "Celkový rozpočet investice je okolo 70 milionů korun, z toho lanovka vyjde na 55 milionů korun. Lanovka je repasovaná z jižního Tyrolska. Letos jsme si lanovku zasmluvnili, zaplatili jsme zálohu za technologii a další částku za přípravné práce v celkové výši osmi milionů korun," řekl Prouza.

Celkové investice do rozvoje střediska za roky 2020 až 2025 budou podle plánů majitele centra činit zhruba 200 až 300 milionů. "Největší investice jsou teprve před námi, jsou to zmíněná nová lanovka a centrum služeb," řekl Prouza.

Také centrum služeb, tedy velká restaurace se službami v areálu Marta II. u starší čtyřsedačkové lanovky, by mělo stát desítky milionů korun. "Tato investice by měla přijít na řadu po výstavbě nové lanovky, předpokládáme, že v roce 2025," řekl Prouza.

Ve společnosti Sport Profi, která areál provozuje, získal koncem roku 2019 většinový podíl podnikatel a investor Michal Šnobr. Koupil jej prostřednictvím své společnosti Hamaga. Skiareál disponuje šesti sjezdovkami, dvěma lanovkami a třemi vleky. Za plného provozu skicentrum nabízí lyžování na 4,5 kilometrech upravených sjezdovek, celkem na 20 hektarech.