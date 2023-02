Skiatlon na MS ovládli Norové v čele s Krügerem, Fellner doběhl na 21. místě

Planica (Slovinsko) - Skiatlon na mistrovství světa v Planici ovládli norští běžci na lyžích. Závod na 2x15 kilometrů vyhrál Simen Hegstad Krüger, za ním se seřadili Johannes Hösflot Klaebo, Sjur Röthe a Paal Golberg. Jediný český reprezentant na startu Adam Fellner obsadil 21. místo.

Devětadvacetiletý Krüger přidal v disciplíně, která kombinuje klasickou a volnou techniku, světový titul k olympijskému prvenství z Pchjongčchangu 2018 a vylepšil stříbro z minulého šampionátu v Oberstdorfu, kde jej porazil jen Rus Alexandr Bolšunov. Lídr Světového poháru Klaebo na druhém místě získal ve skiatlonu první medaili z velké akce, naproti tomu Röthe už má v této disciplíně třetí cenný kov a druhý bronz - šampion ze Seefeldu z roku 2019 byl už třetí i v roce 2013 ve Val di Fiemme.

Norové začali udávat tempo po skončení klasického úseku. Na "bruslařských" lyžích nejprve vytvořili vedoucí dvojici Krüger a o pět let starší Röthe, který postupně přestal obhájci stříbra stačit a v závěru nakonec podlehl i Klaebovi. Proti šestadvacetiletému vítězi čtvrtečního sprintu mu nestačil ani patnáctisekundový náskok z 23. kilometru. Klaebo prohrál s Krügerem o 12 sekund, Rötheho za sebou nechal o dvě. Golberg dorazil do cíle za další půlminutu těsně před Švédem Williamem Poromaou, ale medailově na stříbro ze sprintu nenavázal.

Krüger prozradil, že s Röthem měli plán po výměně lyží zaútočit a využít situace, že reprezentační kolegové mají v nohách čtvrteční sprinty. "Včera jsme si povídali na tréninku, zatímco ostatní závodili. Řekli jsme si, že nejrozumnější bude hned první stoupání po výměně lyží vyjet naplno. Johannes (Klaebo) je tak dobrý, že kdybychom mu dopřáli jedno snadné kolo, nesetřásli bychom ho," řekl Krüger norským médiím.

Klaeba ale taktika soupeřů nepřekvapila. "Sjur jel po výměně lyží rychle ve všech dosavadních skiatlonech, takže nic překvapivého. Jsem se stříbrem spokojený, byl to těžký závod, brutální, trochu podle očekávání," řekl pětinásobný olympijský vítěz a sedminásobný mistr světa

Fellner dorazil do cíle s více než čtyřminutovou ztrátou na vítěze a zaznamenal na MS nejlepší individuální výsledek. Dosud bylo maximem devětadvacetiletého reprezentanta před dvěma lety v Oberstdorfu právě ve skiatlonu 26. místo.

"Konečně první závod, který letos vyšel opravdu na sto procent. Jsem nesmírně spokojený," radoval se Fellner na svazovém webu. "Všechno vyšlo, lyže fungovaly výborně, což je základ pro takový výsledek, a celkově jsem se na trati cítil velmi dobře. Myslím si, že hlavní rozdíl se udělal už na klasice, kde jsem byl kousek za dvacátým místem. Jsem moc rád, že jsem i tu 'skejtovou' část udržel až do cíle na takhle dobrém umístění," pochvaloval si.

Běh na lyžích:

Muži - skiatlon 2x15 km: 1. Krüger 1:09:40,3, 2. Klaebo -12,2, 3. Röthe -14,1, 4. Golberg (všichni Nor.) -45,9, 5. Poromaa -46,4, 6. Halfvarsson (oba Švéd.) -1:14,2, ...21. Fellner (ČR) -4:11,3.

Severská kombinace:

Ženy: 1. Westvoldová Hansenová (Nor.) 14:27,1, 2. Armbrusterová (Něm.) -11,5, 3. H. Kasaiová (Jap.) -15,7, 4. Hagenová (Nor.) -29,7, 5. J. Kasaiová (Jap.) -51,7, 6. Sieffová (It.) -52,3, ...30. Koldovská (ČR) -5:40,8.