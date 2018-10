Praha - Provozovatelé lyžařských středisek v Česku investovali před zimní sezonou do údržby a úpravy areálů statisíce i miliony korun. Vylepšovali zejména zasněžování, odbavovací systémy a zázemí pro lyžaře. Peníze šly také na pořízení roleb a v některých skiarálech přibyly sjezdovky a lanovky. Kvůli vyšším nákladům však musejí lyžaři někde počítat se zdražením skipasů, vyplývá z odpovědí provozovatelů na dotazy ČTK.

Z krkonošských středisek oznámily zdražování například Paseky nad Jizerou nebo Malá Úpa. Skiareál Špindlerův Mlýn a SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou ceníky zatím nezveřejnily, obě střediska ale investovala desítky milionů korun do šetrnější a efektivnější úpravy sjezdovek a do zasněžování. Špindlerův Mlýn navíc připravuje kompletní změnu systému prodeje skipasů, kdy hlavní prioritou má být to, aby si je klienti kupovali na internetu nebo prostřednictvím samoobslužných automatů ve středisku.

Proti loňskému roku více zaplatí za skipasy také lidé ve středisku v Deštném v Orlických horách nebo na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách, kde provozovatelé pořídili novou lanovku. Její pořízení ale navýší přepravní kapacitu zhruba o 1000 na 2200 lidí za hodinu a lyžaři budou mít vyšší komfort, každá sedačka má totiž plastový kryt, takzvanou bublinu.

V Krušných horách se lyžaři mohou těšit na propojení skiareálů Neklid a Klínovec, kde díky investici 70 milionů korun vznikne mimo jiné nová pětikilometrová sjezdovka. Klínovec po propojení s božídarským Neklidem nabídne na jeden skipas 31,5 kilometru sjezdovek, budou propojeny, aniž by lyžař musel využít skibus. Sjezdovky Dámská a Pařezovka navíc čeká výrazné rozšíření.

Šumavský skiareál na Lipně pro návštěvníky připravujeme širší nabídku zábavy při lyžování, což se týká i změn u skicrossové trati. Současně ale zdraží o 30 Kč šestidenní skipasy. Zdraží i zadovský areál, a to o deset Kč jednodenní skipasy v hlavní sezoně a o 20 Kč ve vedlejší sezoně.

Jesenická střediska letos soustředila své investice zejména do zasněžovací technologie, v Beskydech se snažili zlepšit také zázemí pro lyžaře, například ve středisku Ski Bílá dostaly sedačky lanovky nové polstrování a ve Ski Parku Gruň ve Starých Hamrech se díky technické úpravě zrychlí provoz vleku a na průchodu turnikety. Ceny na novou sezonu na Gruni nejsou ještě stanoveny, ale předpokládá se mírně zvýšení, čeká se na ceny elektřiny. Z jesenických areálů zdražení avizovalo zatím jen středisko v Branné, ostatní cenovou politiku teprve probírají.

Investice se nevyhnuly ani menším a níže položeným lyžařských areálům v Česku. Třeba v areálu v Němčičkách na Břeclavsku začnou o víkendu pokládat umělý povrch a Olešnice na Blanensku má novou budovu pro servis lyží a technologii na servisování. Na Vysočině provozovatelé sjezdovek před zimou většinou prováděli jen menší úpravy technologií a parkovišť. Někteří mají strach z toho, že kvůli suchu nebudou mít vodu pro výrobu technického sněhu. U sjezdovky Karasín poblíž Bystřice nad Pernštejnem proto přibyly dva vrty.