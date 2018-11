Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Skiareál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku se o víkendu zaplnil prvními lyžaři. Na svahu se po oba dny v jeden okamžik projíždělo 200 až 300 lidí. Zasněžení umožnila speciální technologie, která umí vyrábět sníh i při teplotách nad nulou. V noci mohla být navíc díky poklesu teplot v provozu i normální sněžná děla.

Návštěvníci mají od soboty k dispozici 600 metrů dlouhou horní část hlavní sjezdovky a lyžování je možné i v dětském skiparku. Na sjezdovce leží 40 až 60 centimetrů technického sněhu. "Nic se nepokazilo, všechny systémy fungují. Jak jsme to předělávali, tak jsme měli trochu nervy," řekl dnes ČTK ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

Postupně se mají zasněžovat obě sjezdové trati, hlavní sjezdovka je dlouhá 1,2 kilometru a hotelová měří 170 metrů. Pokud to počasí umožní, mohla by být celá hlavní sjezdovka v provozu ještě před vánočními svátky. "V noci jsme měli puštěná i normální děla, ještě jsme trochu přisněžili. Budeme to teď rozšiřovat a postupovat dolů," dodal Krejčí.

Do nové zimní sezony areál investoval 69 milionů korun. Pořídil například tři zasněžovací děla k hlavní sjezdovce. K dalším změnám patří přemístění školního skiparku na levou část svahu, kde bude pro výuku větší prostor. Svah je vybavený pohyblivým pásem, vlekem poma a novou menší budovou sloužící jako zázemí a půjčovna pro školu. V rozšířené budově u dolní stanice lanovky se otevře půjčovna lyžařského vybavení a menší prodejna. Součástí je i herna pro děti s možností hlídání.

Největší investice, 40 milionů korun, směřovala do vedlejší budovy hotelu s názvem Nová Javorka. Poskytne ubytování až pro 54 lidí včetně handicapovaných. Uvnitř je i konferenční místnost a zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu.