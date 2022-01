Skeletonistka Fernstädtová obsadila na SP ve Winerbergu 17. místo

Winterberg (Německo) - Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na Světovém poháru ve Winterbergu 17. místo, což je pro ni třetí nejhorší výsledek v olympijské sezoně. První závod roku 2022 vyhrála na německé dráze Kimberley Bosová z Nizozemska, jež si před závěrečným dílem seriálu ve Svatém Mořici upevnila vedení v průběžném hodnocení.

Fernstädtová figurovala po první jízdě na 16. místě, po druhém kole si o příčku pohoršila, přestože zajela lepší čas. Právě na zdejší neoblíbené dráze zaznamenala česká reprezentantka nejhorší výsledek sezony, při první zastávce SP ve Winterbergu začátkem prosince byla dvacátá. Pak sice v Altenbergu vybojovala osmé místo, nejlepší v sezoně, rok 2021 ale uzavřela na silvestra 18. místem v Siguldě.

"Výsledek nebyl moc dobrý, ale dneska jsem docela spokojená. Cítila jsem se konečně zase dobře v jízdě. Konečně, ten pocit jsem už dlouho neměla," řekla v nahrávce pro média pětadvacetiletá skeletonistka, jenž se nyní přesune do Švýcarska. "Těším se na to, bude to poslední závod před olympiádou. Doufám, že tam ještě něco zjistíme, dobré informace na olympiádu. Pak jedu do Šumperka na tréninky," dodala Fernstädtová.

Bosová vedla už po 1. kole a druhé vítězství v sezoně uhájila před Jacqueline Löllingovou z Německa a Ruskou Jelenou Nikitinovou i po finále, v němž měla až devátý čas. V průběžném pořadí vede týden před koncem SP o 68 bodů před Nikitinovou, která se posunula na druhou příčku. Fernstädtová, pátá žena celkového pořadí SP z minulé sezony, zůstala šestnáctá.

SP v jízdě na skeletonu ve Winterbergu: Muži: 1. M. Dukurs (Lot.) 56,36, 2. Jungk (Něm.) -0,01, 3. Treťjakov (Rus.) -0,05. První kolo bylo kvůli sněhu na dráze zrušeno. Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. M. Dukurs 1398 b., 2. Jungk 1359, 3. Grotheer (Něm.) 1347. Ženy: 1. Bosová (Niz.) 1:56,04 (57,88+58,16), 2. Löllingová (Něm.) -0,24 (58,37+57,91), 3. Nikitinová (Rus.) -0,43 (58,53+57,94), ..17. Fernstädtová (ČR) -1,54 (59,04+58,54). Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. Bosová 1390, 2. Nikitinová 1322, 3. Hermannová (Něm.) 1292, ...16. Fernstädtová 732.