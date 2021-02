Skeletonistka Fernstädtová je v polovině MS sedmá

Altenberg (Německo) - Skeletonistka Anna Fernstädtová figuruje v polovině mistrovství světa v Altenbergu na sedmém místě. Po dvou jízdách vede Němka Jacqueline Löllingová, na kterou česká reprezentantka ztrácí 1,05 sekundy.

Právě sedmou příčku obsadila Fernstädtová na světovém šampionátu na stejné dráze loni. V první jízdě dnes byla dvojnásobná juniorská mistryně světa devátá, ve druhém kole zajela šestý čas a polepšila si.

V obou jízdách měla čtyřiadvacetiletá pražská rodačka druhý nejpomalejší start ze všech 24 závodnic, ale na trati potvrdila své schopnosti. Jejím nejlepším výsledkem na MS je čtvrté místo, od kterého ji v průběžném pořadí dělí 34 setin.

"Měla jsem dobré starty, předvedla jsem dvě dobré jízdy, při kterých jsem nedělala chyby jako v tréninku, jen nějaké malé, takže jsem spokojená," uvedla Fernstädtová po úvodních dvou jízdách, které provázelo sněžení a mráz minus 11 stupňů Celsia.

"Celý den sněžilo, ale byla jsem tak koncentrovaná na závod, že jsem neřešila, jestli je na dráze sníh, nebo není. Ve druhém kole jsem měla štěstí, že podle protokolu připadla pauza na vymetení dráhy před mou jízdou, což určitě neuškodí," konstatovala česká skeletonistka. "Neřeším rozestupy mezi jednotlivými závodnicemi, budu se soustředit na to samé, co dnes: tedy dva dobré starty a dvě dobré jízdy. Když se mi to povede, mohl by z toho být slušný výsledek."

Mistryně světa z roku 2017 Löllingová vede o 11 setin před Ruskou Jelenou Nikitinovou. Třetí je zatím vítězka předchozích dvou světových šampionátů Němka Tina Hermannová, která usiluje celkově o čtvrtý titul.

Hned v první jízdě se rozplynuly medailové naděje favorizované Rakušance Janine Flockové. Vítězka Světového poháru po několika chybách zajela až 17. čas, po prvním dnu je patnáctá.

Závod vyvrcholí třetím a čtvrtým kolem v pátek.