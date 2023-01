Skeletonistka Fernstädtová dojela na SP v Altenbergu devátá, v ME byla šestá

Altenberg (Německo) - Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila v závodě Světového poháru v Altenbergu deváté místo. V redukovaném pořadí mistrovství skončila česká reprezentantka na šesté příčce.

Stejně jako před týdnem vyhrála na domácí trati Němka Tina Hermannová a třetím vítězstvím v sezoně si upevnila průběžné vedení. Na druhé příčce dojela Rakušanka Janine Flocková, třetí byla Němka Susanne Kreherová.

Fernstädtové nevyšla první jízda, po které jí vinou až 17. startovního času patřila 11. příčka. Ve druhém kole však výrazně zrychlila a polepšila si na devátou příčku. Od Hermannové ji dělilo 1,62 sekundy, od pódia sekunda.

"Jde to dobrým směrem, jen škoda první jízdy, kde jsem udělala chybu ve čtyřce, to bylo trochu blbé. Ale ve druhé jsem se zlepšila a jsem ráda, že to vyšlo v mistrovství Evropy do šestky," řekla Fernstädtová v nahrávce pro média.

Pro šestadvacetiletou českou závodnici jde o třetí nejlepší výsledek v sezoně. Lepší umístění zaznamenala před týdnem sedmým místem v Altenbergu a v listopadu čtvrtou příčkou ve Whistleru.

V závodě mistrovství Evropy si Fernstädtová dnes vyjela osobní maximum, když vylepšila sedmou pozici z šampionátu v roce 2021. V průběžném pořadí Světového poháru je dva závody před koncem sedmá.

SP a ME v jízdě na skeletonu v Altenbergu: Muži: 1. Weston (Brit.) 1:54,16 (57,15+57,01), 2. Grotheer -0,35 (57,52+56,99), 3. Jungk (oba Něm.) -0,38 (57,67+56,87). Průběžné pořadí (po 6 z 8 závodů): 1. Grotheer 1264, 2. Wyatt (Brit.) 1169, 3. Weston 1155. Ženy: 1. Hermannová (Něm.) 1:56,52 (58,34+58,18), 2. Flocková (Rak.) -0,62 (58,51+4763), 3. Kreherová (Něm.) -0,63 (58,57+58,58), ...9. (v ME 6.) Fernstädtová (ČR) -1,62 (59,21+58,93). Průběžné pořadí (po 6 z 8 závodů): 1. Hermannová 1253, 2. Rahnevová (Kan.) 1147, 3. Bosová (Niz.) 1145, ...7. Fernstädtová 896.