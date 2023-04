Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila výbor z Foglarových deníků

Praha - Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila spolu s nakladatelstvím Albatros výbor z Foglarových deníků z let 1920 až 1937 s názvem Celý den drobně prší. Vedle vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval. V následujících šesti letech by měly vyjít ještě tři svazky deníků z let 1938 až 1948 pokrývající Foglarovo nejvíce tvůrčí období. Novináře o tom informoval editor knihy Jan Šulc.

"Se zveřejněním deníků Jaroslav Foglar nepočítal, v 80. letech dokonce uvažoval o tom, že je v pražském Prokopském údolí spálí. Nakonec se je rozhodl uchovat a svěřil je spolu s ostatní písemnou pozůstalostí Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví," řekl ČTK Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara, který se na přípravě publikace podílel.

Čtenáři Foglarových deníků mohou poznat, jak vnímal svou práci, své psaní, život a vztahy v oddílu, jaké byly jeho nejniternější pocity. Foglar si deníky psal po celý život, někdy podrobně a každodenně, někdy jen v heslech nebo příležitostně. Rozmanitost jeho deníkového psaní se odráží i v prvním svazku výboru - od deníčku třináctiletého chlapce z ozdravného pobytu ve Švýcarsku, kde pásl krávy a pomáhal sklízet ovoce, přes skautský deník z tábora z roku 1927, kdy se dvacetiletý Jestřáb stal vůdcem pražské Dvojky, až po deníkové záznamy začínajícího spisovatele z let 1934 až 1937.

"Není v české literatuře jiný spisovatel, o němž by u nás po roce 1989 vyšlo více knih než o Jaroslavu Foglarovi. A o málokterém českém spisovateli lze říci s takovou jistotou, že jeho dílo skutečně dále žije, že se nestalo jen jednou z položek kulturní historie, ale že přitahuje další a další generace čtenářů a rozněcuje jejich fantazii," napsal v předmluvě Šulc.

Na pulty knihkupectví se loni dostal druhý svazek souborného vydání komiksů Rychlých šípů, které zaujímají ve Foglarově tvorbě výsadní postavení. Také vyšly čtyři nové sešity, v nichž se kromě původních příběhů Rychlých šípů nacházejí dva nové komiksy současných autorů, které na ty původní navazují či jim předcházejí.

Rychlé šípy a komiksové sešity, které nakreslili Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák, se zařadily mezi nejprodávanější tituly literatury pro mládež. Odkaz ideálů přátelství a rovnosti z knih Foglara stále oslovuje nejen starší generaci. Jen málokdo nezná alespoň nějakou z jeho knih Hoši od Bobří řeky, Když duben přichází, Záhada hlavolamu, Chata v Jezerní kotlině či Tajemná Řásnovka. Vydávání díla spisovatele s přezdívkou Jestřáb delší dobu komplikovaly spory kolem autorských práv. Nakonec je po soudních sporech získala Skautské nadace Jaroslava Foglara.