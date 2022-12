Skauti přivezli do Brna betlémské světlo

Skauti do Česka přivezli z Rakouska takzvané betlémské světlo, 10. prosince 2022 Brno.

Brno - Skauti dnes přivezli do Česka betlémské světlo. Cestovali s ním z Vídně do Brna vlakem a v neděli jej oficiálně předají biskupovi v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově. Příští týden v sobotu jej rozvezou vlaky po celé republice. Bude to řetězová reakce, která začne v Brně, řekl ČTK za organizátory Vojtěch Žák.

Betlémské světlo je jedním z novodobých symbolů Vánoc, který vznikl v roce 1986 v Rakousku. Do Vídně se přepravuje letecky z izraelského Betléma, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus. Dnes jej rakouští skauti předávali skautským delegacím z celé Evropy ve vídeňském kostele Neuottakring při ekumenické bohoslužbě. Čeští světlonoši jej na brněnské Hlavní nádraží z Vídně přivezli vlakem krátce po 18:30. "V neděli bude předáno v Brně biskupovi, příští týden v sobotu je pak skauti vlaky rozvezou po celé České republice. Jsou do toho zapojeny stovky lidí," řekl Žák.

Podle něj jde o řetězovou reakci. "Nastartuje v Brně a odtud se rozlévá všemi směry. V každém městě se pak přidávají další skupiny, které míří do dalších směrů, vlaků jsou stovky, stejně jako kurýrů," popsal Žák. Doplnil, že do rozvozu světla je už pozdě se zapojit, skupiny skautů už jsou domluveny. "Co ale lze ještě udělat, je lokálně světlo poskytovat dál dalším zájemcům. Dá se chodit od domu k domu a světlo nabízet, nebo si někde zřídit místo, kde si lidé mohou světlo připalovat," uvedl Žák. Více informací včetně termínů a míst, kde bude světlo k dispozici, najdou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.

Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do Česka se betlémské světlo dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 pod sochu svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou betlémského světla seznámili brněnští skauti a na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi.