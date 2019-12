Skauti dnes přivezli do Brna tzv. betlémské světlo

Brněnští skauti již potřicáté přivezli 14. prosince 2019 z Vídně do Brna přes hraniční železniční stanici Břeclav takzvané betlémské světlo, které budou o týden později rozvážet vlaky do celého Česka. Tradice betlémského světla je jedním z novodobých symbolů Vánoc a vznikla v roce 1986 v Rakousku.později rozvážet vlaky do celého Česka. ČTK/Šálek Václav