Skandální plýtvání v ústavu mimo Prahu, tvrdí radní

Praha - Hlavní město řeší stav mimopražských ústavů sociální péče, které zřizuje. Na základě auditu se zjistilo, že ústav ve Svojšicích na Kolínsku, který se stará o mentálně postižené, má dlouhodobé problémy s ekonomikou i péčí o klienty. Magistrát zvažuje pracovněprávní i trestněprávní důsledky. Novinářům to dnes řekla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Zdůraznila, že situace ve Svojšicích byla tristní. Vyjádření vedení ústavu ČTK shání. Hlavní město vlastní mimo Prahu podobných zařízení zhruba 15, další audity budou následovat.

Podle Johnové z auditu vyplynulo, že vedení ústavu ve Svojšicích zneužívalo veřejné prostředky a nestaralo se o život svých klientů, kteří jsou jediným důvodem, proč ústav vůbec existuje. "Ředitel Vítězslav Forman si zakoupil automobil se sportovní výbavou za téměř 700.000, který teď stojí na dvoře," uvedla. Dodala, že na základě auditu se zjistilo, že ředitel nakupoval neexistující mobiliář a vybavení, které vůbec nesloužilo ústavu. Škoda podle Johnové dosáhla více než 15 milionů korun. Zásadní problém podle Johnové je, že lidé svěření do péče ústavu nemají možnost se jakkoliv bránit, protože jsou omezeni na svéprávnosti. "Nemají žádnou šanci z toho zařízení uniknout," řekla radní.

Podle Johnové není jasné, jestli se podobné ústavy mimo Prahu budou rušit, lepší je nicméně podle ní budovat takovéto kapacity přímo v hlavním městě. "Je to problém v těchto vzdálených destinacích, to je nepochybné," řekla. "Můj cíl je vybudovat v Praze dostatečné kapacity, které můžeme tady vybudovat a nebudeme je muset vyvážet do pohraničí," dodala.

Problém se podle radních může týkat i dalších mimopražských ústavů sociálních služeb, před případnými závěry nicméně chce počkat na závěry auditů, které magistrát zadal. "Já se domnívám, že ten problém bude spíš větší, ale počkám si na výsledky těch auditů," řekla.