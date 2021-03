Sjezdy na finále SP byly zrušeny, glóby mají Feuz a Goggiaová

Lenzerheide (Švýcarsko) - Dnešní závody ve sjezdu na finále lyžařského Světového poháru v Lenzerheide byly kvůli počasí podle očekávání zrušeny. Malé glóby za disciplínu získali domácí Švýcar Beat Feuz a Italka Sofia Goggiaová, česká lyžařka Ester Ledecká nedostala možnost vylepšit celkové osmé místo.

Kvůli přívalům sněhu neodjeli sjezdaři v minulých dvou dnech ani jeden trénink, jehož absolvování je pro uskutečnění závodu povinné. Organizátoři ve snaze zachránit sjezd naplánovali tréninky na dopoledne před odpoledním závodem, kvůli nepříznivému počasí ale musel být celý dnešní program zrušen.

Ve čtvrtek už mají být podmínky v Lenzerheide lepší a rychlostní specialisté včetně Ledecké by měli odjet závěrečný superobří slalom sezony.

Vítěz dvou letošních sjezdů v Kitzbühelu Feuz ovládl hodnocení disciplíny v SP počtvrté za sebou. Goggiaová podruhé po roce 2018, kdy také získala zlato na ZOH v Pchjongčchangu. Italka vyhrála čtyři z prvních pěti sjezdů sezony, a navzdory tomu, že od konce ledna kvůli zranění kolena nezávodila, udržela v pořadí náskok 70 bodů před mistryní světa Corinne Suterovou ze Švýcarska.

Ledecká bodovala ve čtyřech sjezdech ze sedmi. Dvojnásobná olympijská vítězka nedokončila v lednu v Crans Montaně den po druhém místu druhý sjezd kvůli pádu a zbylé dva sjezdy ve Val di Fassa neabsolvovala kvůli přípravě na MS ve snowboardingu v Rogle. Ve Slovinsku nakonec vinou zranění nestartovala.

Zrušení sjezdů nahrává v boji o velký křišťálový glóbus průběžně vedoucím Alexisi Pinturaultovi z Francie a Slovence Petře Vlhové, kteří jsou specialisty na technické disciplíny. Pinturault vede tři závody před koncem o 31 bodů před Švýcarem Marcem Odermattem, Vlhová má náskok 96 bodů před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Konečné pořadí sjezdu SP ve sjezdovém lyžování po zrušení závěrečných závodů v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži (po 7 závodech): 1. Feuz (Švýc.) 486 b., 2. Mayer (Rak.) 418, 3. Paris (It.) 338, 4. Clarey (Fr.) 272, 5. Kriechmayr (Rak.) 267, 6. Baumann (Něm.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 36 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 1100, 2. Odermatt (Švýc.) 1069, 3. Meillard (Švýc.) 760, 4. Schwarz (Rak.) 754, 5. Mayer 700, 6. Kriechmayr 675.

Ženy (po 7 závodech): 1. Goggiaová (It.) 480, 2. C. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) 383, 4. Johnsonová (USA) 330, 5. Weidleová (Něm.) 265, 6. Pirovanová (It.) 220, ...8. Ledecká (ČR) 206.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 32 závodů): 1. Vlhová (SR) 1352, 2. Gutová-Behramiová 1256, 3. Gisinová (Švýc.) 1025, 4. Shiffrinová (USA) 915, 5. Bassinová 840, 6. Brignoneová (obě It.) 817, ...12. Ledecká 453, 41. Dubovská (ČR) 159.