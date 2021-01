Sjezdovku v Olešnici místo lyžařů plní lidé s boby a saněmi

Olešnice (Blanensko) - Ačkoliv je oficiálně lyžařský areál v Olešnici na Blanensku podle nařízení vlády zavřený, na svahu pokrytém umělým sněhem je o vánočních prázdninách denně plno. Lyžaře vystřídaly rodiny s dětmi, které si na saních nebo bobech užívají sníh, který mimo sjezdovky v kraji nikde neleží. "Lidem to nezakazujeme, jen je upozorňujeme, že tak vlastně porušují vládní nařízení," řekl ČTK správce lyžařského areálu František Jílek.

Aby byl svah kdykoliv připraven na nové otevření, zasněžují jej kdykoliv, kdy to teplotní podmínky dovolí. "Zasněžovali jsme i na Silvestra, celou silvestrovskou noc a znovu na Nový rok odpoledne, kdy teplota klesla pod nulu. Svah teď nijak neupravujeme, sníh zůstává ležet na hromadách, jsou ho tam tisíce kubíků," poznamenal Jílek.

I když příval návštěvníků v botách sněhové pokrývce úplně neprospívá, v Olešnici je ze svahu nikdo nevyhání. "Chápeme, že být zavření s dětmi přes svátky doma je hrozné, a přijde mi nesmyslné dětem odepřít aspoň radost ze sněhu. Bohužel to s sebou ale nese i negativní dopady," dodal Jílek.

Lidé neberou ohled na to, že zasněžování je časově i finančně náročné, zanášejí na sníh zbytečně bláto z nezasněženého okolí a po některých zůstávají na svahu i odpadky. "Apelujeme na lidi, aby dodržovali pořádek, ale také aby udržovali bezpečné rozestupy. Ale těžko můžeme běhat po svahu a něco jim nařizovat, když máme zavřeno. Pokud by tady byli lyžaři, u turniketů bychom vytvořili rozestupy a dohlíželi na to, aby měli zakrytá ústa a nos. Na sjezdovce by také nevznikaly tak velké skupinky lidí, jako je tomu u pěších," upozornil na paradox vládních opatření správce areálu.

Kromě Olešnice lidé využívají k bobování a sáňkování vysněžené sjezdovky také v nedalekém Hodoníně u Kunštátu nebo v Němčičkách na Břeclavsku.