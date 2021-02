Sjezdařka Ledecká je v super-G v Ga-Pa znovu šestá

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Sjezdařka Ester Ledecká skončila stejně jako v sobotu šestá v superobřím slalomu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu. Těsně před startem rozhodčí řešili helmu české závodnice, na které chyběla známka potvrzující schválení materiálu, ale mohla jet. Obavy trenéra Tomáše Banka z možné diskvalifikace se nenaplnily a umístění platí.

Jubilejní třicátou výhru v kariéře oslavila v posledním závodu před mistrovstvím světa Lara Gutová-Behramiová. Švýcarka vyhrála čtvrté super-G v řadě a útočila i na celkové vedení v seriálu SP. Petru Vlhovou ale z čela nesesadila, Slovenka totiž zajela životní superobří slalom a díky druhému místu poprvé v této disciplíně vystoupila na stupně vítězů v SP. Třetí skončila Rakušanka Tamara Tipplerová.

Závod byl na dnešek přeložen z neděle, kdy ho znemožnila mlha. Ledecká startovala s trojkou se zatejpovanou levou stranou obličeje, což je dozvuk pádu ze sjezdu v Crans Monatně. Před ní nenastoupila Rakušanka Christine Scheyerová a když se chtěla Ledecká vrhnout na trať, startér ji vrátil a musela čekat.

Důvodem byla její helma. "Sice byly dohady ohledně helmy, což bylo blbý v tom, že to bylo těsně před startem, ale nechali měl jet, nediskvalifikovali mě, takže všechno dobře dopadlo," řekla Ledecká s klidem v hlase v nahrávce pro média.

Na sjezdovce Kandahar I jí vyšla první polovina a patřila k nejrychlejším. V zatočenější pasáži nazvané "Peklo" stejně jako v sobotním super-G přišla o stupně vítězů, za třetím místem zaostala o necelé čtyři desetiny. "Jízda byla dobrá, si myslím. Samozřejmě tam bylo pár chyb, ale některé jsem z minulé jízdy zase opravila. Hlavně mě to strašně bavilo, měla jsem krásnou pistu (sjezdovku)," řekla Ledecká.

"Výsledek je zase docela dobrý, ale mysleli jsme výš," hodnotil trenér Bank v České televizi. Jinak ale prožil kvůli helmě nervózní chvilky. "Nevíme, jestli náhodou nebude diskvalifikovaná. Asi při pádu v Crans Montaně se jí sloupla malá nálepka, která potvrzuje, že je helma certifikovaná. Nikdo si toho nevšiml a bez té se nesmí jezdit," popsal Bank. Po prostudování pravidel si mohl oddechnout, oficiální výsledky krátce po závodu umístění Ledecké potvrdily.

S helmou bez nálepky už Ledecká asi absolvovala i předešlá dvě super-G. Při sjezdu v Crans Montaně najela do ochranných sítí v sobotu 23. ledna a skončila v kotrmelcích. Hned druhý den dojela v super-G patnáctá.

Z posledních pěti superobřích slalomů skončila Ledecká šestá už potřetí. Lépe v této disciplíně v SP zajela jen loni v prosinci, kdy vyhrála ve Val d'Isere.

Šampionát v Cortině d'Ampezzo začne 8. února superkombinací žen a hned o den později je na pořadu právě super-G.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:17,37, 2. Vlhová (SR) -0,28, 3. Tipplerová (Rak.) -0,74, 4. Lieová (Nor.) -0,88, 5. C. Suterová (Švýc.) -1,11, 6. Ledecká (ČR) -1,13, 7. Brignoneová (It.) -1,14, 8. Worleyová (Fr.) -1,18, 9. Marsagliaová -1,24, 10. Bassinová (obě It.) -1,43.

Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 445 b., 2. C. Suterová 250, 3. Tipplerová 240, 4. Ledecká 236, 5. Brignoneová 223, 6. Bassinová 188.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 33 závodů): 1. Vlhová 989, 2. Gutová-Behramiová 947, 3. Gisinová (Švýc.) 807, 4. Bassinová 741, 5. Goggiaová (It.) 740, 6. Brignoneová 637, ...10. Ledecká 453, 50. Dubovská (ČR) 85.