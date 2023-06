Sjezd ČSSD živě: Strana změní název na Sociální demokracie

Plzeň - Česká strana sociálně demokratická změní po 30 letech název na Sociální demokracie i současnou zkratku ČSSD na SOCDEM. Rozhodl o tom dnes stranický sjezd v Plzni značnou většinou delegátských hlasů. O změně názvu se rozpoutala debata, ozývaly se i kritické hlasy. Sociální demokraté představili na sjezdu rovněž nový vizuální styl.

Pro změnu názvu byly nutné hlasy nejméně dvou třetin, tedy aspoň 119 delegátů sjezdu. Návrh podpořilo 152 delegátů, tři byli proti a 14 se hlasování zdrželo.

ČSSD musí ukázat, že je prospěšná a není to parta "tlučhubů", řekl Šmarda

Sociální demokracie musí ukázat, že je prospěšná a není to parta "tlučhubů", řekl dnes delegátům sjezdu v Plzni stranický předseda Michal Šmarda. Dříve vládní straně, která předloni na podzim vypadla ze Sněmovny, se podle něj povedlo stabilizovat hospodaření a nyní se musí připravit na evropské, krajské a senátní volby.

"V některých částech republiky jsme ztratili hodně důvěry. Jsou i kraje, kde si za to můžeme i sami," připustil Šmarda, který bude na sjezdu obhajovat pozici v čele ČSSD. Sociální demokraté podle něj musí obyvatele přesvědčit o tom, že jsou odpovědní, že je na ně spolehnutí a že si dokážou poradit s nynější krizi.

Česká republika prochází podle Šmardy jednou z nejhorších krizí související s covidovou epidemií, energetickou situací, válkou na Ukrajině a inflací. V kombinaci s pravicovou konzervativní vládou Petra Fialy (ODS) jde o "smrtící koktejl", prohlásil Šmarda. Nešetřil ale ani nynější opozici, která se podle něho tváří levicově, je ale ve skutečnosti populistická. "Musí skončit doba blábolení a neplodných diskusí ve Sněmovně. Politika musí být opět prospěšná lidem," zdůraznil Šmarda.

"Pokud má mít sociální demokracie větší sílu, musí projít mnohem větší proměnou. Pokud máme být silnější, musíme se změnit z gruntu," vyhlásil předseda ČSSD, podle kterého nesmí jít jen o novou fasádu na polorozpadlém domě. Velký úklid, jak Šmarda nazval hospodářskou stabilizaci strany, se podle něj podařil. Dluhy podle něj klesly z téměř čtvrt miliardy korun na jednotky milionů korun. "Jsme schopni udělat i velký úklid v České republice," řekl Šmarda, kterého v souboji o předsednické křeslo vyzve nynější místopředseda a starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Naprostou většinu krajských nominací na předsedu získal Šmarda.

První místopředseda Igor Bruzl řekl, že strana snížila úvěrový rámec z 250 milionů na 50 milionů a kromě Lidového domu se zbavila zástavy prakticky všech nemovitostí. Když současné vedení strany začínalo, bylo z úvěru čerpáno 215 milionů, dnes je to deset až 12 milionů. Loňský rok skončila strana se schodkem 13 milionů, letos má schválený rozpočet se ztrátou tři čtvrtě milionu korun.

Bruzl odhadl, že na plánovaný restart, který má vést k návratu do Sněmovny, bude letos potřeba nejméně deset milionů korun. V příštím roce, kdy budou volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů, bude třeba 25 až 30 milionů korun a na rok sněmovních voleb 2025 bude třeba 80 až 100 milionů. Aby na to strana měla, nevyhne se zřejmě navýšení úvěru a také prodeji nemovitostí. Varoval ale před tím, že z nemovitostí zřejmě nebude dost peněz. Sociální demokracie zatím nabídla k prodeji dva domy v Rakovníku a v Rychově nad Kněžnou, přihlásil se jen jeden zájemce. Hodnota šesti ztrátových domů, jejichž prodej by měli sociální demokraté zvažovat, je podle Bruzla kolem 40 milionů korun. Strana si nepomůže ani vlastními silami. Loni v době krajských voleb získala na darech jen 5,42 milionu, na transparentní účet na záchranu strany zatím sami straníci poslali 153.000 korun uvedl Bruzl.

Delegáti sjezdu budou volit i další členy vedení. Nominace na dosavadních krajských konferencích získali straníci, kteří posty nyní zastávají. Na statutárního místopředsedu má nominace jen Igor Bruzl, na místopředsednické posty pak Daniela Ostrá, Martin Netolický, Karel Machovec a Štefan.

Jediný vystupující v debatě ke Šmardovu projevu Jan Smetana si postěžoval na to, že ČSSD v podstatě není vidět. "Máme jít mezi lidi, máme stát na náměstích," vyzýval Smetana, podle kterého není třeba kupovat marketingové týmy a prostor v médiích."