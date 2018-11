Praha - Situaci po případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) by podle ústavního právníka Jana Kysely ovlivňovaly ústavní, politické i další otázky, například specifické chování Hradu při práci s ústavou. Kysela ČTK řekl, že pokud by prezident Miloš Zeman podle svého slibu znovu jmenoval premiérem Babiše, většina ve Sněmovně by mohla znovu hlasovat proti jeho nové vládě, z politických důvodů však soudržný blok 101 hlasů zřejmě opozice nevytvoří. Z odlišných politických zájmů nepovažuje za pravděpodobné ani nalezení 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny.

Zeman minulý týden avizoval, že pokud by poslanci vyslovili vládě nedůvěru, pověřil by sestavením kabinetu znovu Babiše. Současný premiér může vládnout měsíce v demisi, dodal Zeman. V takové situaci by podle Kysely záleželo na tom, jak soudržná by byla skupina stran, která by 101 hlasy vyslovila kabinetu nedůvěru. "Ve chvíli, kdy jste koherentní a máte 101 hlasů na vyslovení nedůvěry, pak je pravděpodobné, že vám zůstane 101 hlasů i do budoucna, tedy že když se vláda v čele s Andrejem Babišem bude ucházet o důvěru, pak Sněmovna tu důvěru znovu odepře," uvedl.

Soudržnost možné sněmovní většiny pro vyslovení nedůvěry by mohly v dalších hlasováních narušit jiné zájmy, které lze vyčíst například z prohlášení předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, dodal Kysela. SPD chce hlasovat proti vládě, ale dovede si představit podporu kabinetu odborníků vytvořenou ANO, pokud by prosazovala program SPD. "Pokud máte blok 101 hlasů, jde o to, zda se nerozpadne v druhém kroku. Kdyby si SPD přála být součástí nové vlády, pak je možné, že jí důvěru vysloví, nebo zvolí jiný postup," konstatoval Kysela.

Pokud by opozice zůstala soudržná a odepřela důvěru i další Babišově vládě, do hry vstupuje i specifické nakládání s ústavou ze strany Miloše Zemana, dodal Kysela. "Jde o to, zda přimějete prezidenta, aby nejmenoval Andreje Babiše předsedou i té další vlády a neudržoval ho u moci," uvedl. Situace by tak byla závislá nejen na ústavě, ale na kombinací ústavních, politických a dalších faktorů. "Klíčové je, že je tady spojenectví předsedy vlády a prezidenta, proti němu se relativně složitě vystupuje," uvedl Kysela.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček opozici vyčítá, že nemá plán B pro případ, kdy by se podařilo vládě vyslovit nedůvěru. Případná koherentní opoziční většina ve Sněmovně by podle Kysely mohla ještě vládě v demisi podporované prezidentem čelit tím, že by jí neschvalovala zákony. "Druhá možnost je kompetenční spor s prezidentem o tom, jaký má vlastně manévrovací prostor při udržování vlády v demisi u moci. Co se musí, nesmí dít, jak dlouho to může trvat," uvedl.

Opozice by mohla uvažovat také o rozpuštění Sněmovny. Kysela však připomíná, že k němu potřebuje 120 hlasů. Ve dvousetčlenné komoře by museli pro hlasovat buď i zástupci ANO, kterých je 78, nebo by musely variantu podpořit všechny ostatní kluby bez ANO. "Zde se znovu ústavní úprava střetává s politickou realitou, pro řadu stran by pravděpodobně volby nemusely skončit úspěšně," uvedl. Proto podle Kysely menší strany nebudou rozpuštění preferovat. "Pokud by to znamenalo, že někoho, koho považujete za nežádoucího, přivedete zpátky posíleného a vy sami zmizíte, tak to neodpovídá racionalitě politického rozhodování," vysvětlil.