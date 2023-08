Situace v zaplaveném Slovinsku se uklidňuje, tisíce lidí jsou ale bez pitné vody

Lublaň - Situace ve Slovinsku sužovaném povodněmi se pozvolna uklidňuje, začíná úklid zatopených území a sčítání škod. Ke třem vrtulníkům ze zahraničí, které už v pondělí pomáhaly nad ohroženými oblastmi, přibude dnes ještě ukrajinský, španělský a dva rakouské. Tisíce lidí jsou bez pitné vody, na několika místech prasklo vodovodní potrubí. Obtíže činí i výpadky elektrického proudu, informoval dnes zpravodajský server 24ur.

Noc se ve Slovinsku obešla bez vydatných srážek, ráno bylo chladné a lokální přeháňky by odpoledne měly zasáhnout jen sever země, předpovídá podle slovinské agentury STA Agentura životního prostředí Slovinska. Průtok naprosté většiny řek bude podle posledních údajů klesat. V celé zemi ale nadále hrozí sesuvy půdy.

Slovinský premiér Robert Golob zmínil možnost výstavby náhradního ubytování v nejhůře postižených oblastech. Povodně podle něj postihly 147 obcí. "Obec by poskytla pozemky, vybavila je inženýrskými sítěmi a následně by stát postavil zařízení pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou," uvedl Golob. Stát by postavil panelové domy, podobně jako při rekonstrukci po zemětřesení v bývalé Jugoslávii, napsal server 24ur.

Vláda už v sobotu podle premiéra Goloba převedla prvních deset milionů eur (242 milionů korun) pomoci na Červený kříž a Charitu. Letošní 14. srpen vyhlásil Golob dnem solidarity, kdy mají lidé pomáhat svým sousedům a přátelům, bude nejspíš také dnem volna.

V pondělí vznikla speciální on-line aplikace Poplave 2023, kde mohou lidé nabízet pomoc, jak materiální, tak fyzickou. K dnešním 8:30 už pomoc nabídlo přes 10.000 lidí.

V poškozených osadách, vesnicích a městech se pomalu daří obnovovat přívod elektřiny, ale obyvatele dál ohrožují sesuvy půdy. Jedno z nejnebezpečnějších míst je v osadě Koroška Bela na severozápadě Slovinska, sesuv ohrožuje 2000 lidí. V Mežici na severu Slovinska bylo zničeno všech osm mostů, pomoc vedle dobrovolníků nabídl i soukromý podnikatel, který má 20 bagrů. V obci Črna na Koroškem pomáhá slovinská armáda, na 200 hasičů z jiných krajů a 20 horských záchranářů, píše server 24ur.