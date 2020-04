Situace se suchem je podobná jako loni, dle vědců se má zhoršovat

Brno - Čeští zemědělci nyní hledí s obavami do dalších dnů. Situace se suchem v půdě je totiž prakticky stejná jako před rokem. Ve výhledu na deset dnů tvůrci projektu InterSucho s ohledem na předpověď počasí beze srážek předpokládají, že sucho se bude rychle rozšiřovat. Scénář zatím vypadá velmi podobně tomu loňskému, kdy v dubnu v podstatě nepršelo a úrodu zachránily částečně až květnové intenzivní deště, vyplývá z údajů na portálu InterSucho.

Míru sucha vědci určují jako aktuální poměr nasycenosti půdy vodou do jednoho metru v poměru k průměrné nasycenosti v letech 1961 až 2010. Intersucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu. Pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.

Situace je v porovnání s loňskem nyní totožná. Sníženou úroveň půdní vláhy vědci evidují na 27 procentech, loni to bylo na 34 procentech. Počínající sucho lze nyní sledovat na 32 procentech, loni to bylo na 27 procentech. Vyšší stupně sucha letos zasahují již 19 procent území, loni to bylo jen o procentní bod méně. Podle prognóz už by se mělo sucho k 9. dubnu rozšířit na 90 procent území.

Nyní panuje nejhorší situace v Libereckém kraji a Orlických horách, sucho se projevuje i v Jeseníkách, tedy v oblastech, kde běžně v tomto období odtával sníh. Letos však kromě nejvyšších poloh chyběl. Již řadu měsíců velké sucho trápí území na severozápad od Českých Budějovic a také Třeboňskou pánev. Sucho se začíná rozvíjet i v Beskydech a Krušnohoří či ve větší části Vysočiny. Naopak bez výraznějšího sucha jsou zatím jižní Morava či střední Čechy a celé Polabí, kde už v této době sníh nebýval ani v minulosti.

"Procházíme momentálně další sušší periodou, kdy minulý týden prakticky nepršelo a ani v dalších deseti dnech významné srážkové úhrny nečekáme. Spíše čekáme naopak slunečné a postupně teplé počasí. Bohužel pro zemědělce a ovocnáře jsou nepříjemné i noční teploty, které klesají pod bod mrazu," uvádí komentář tvůrců portálu k aktuální situaci.