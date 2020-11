Síť restaurací Coloseum chystá vstup na pražskou burzu

Praha - Skupina Coloseum, která provozuje síť italských restaurací pod stejným názvem, chystá vstup na pražskou burzu. Na trhu Start hodlá nabídnout až 30 procent akcií. Vstupit chce skupina na jaře příštího roku. ČTK to řekl František Bostl ze společnosti Starteepo, která společně s advokátní kanceláří PRK transakci zastřešuje.

Do konce roku vznikne zastřešující holdingová struktura Coloseum Holding, která na jaře požádá o schválení veřejné nabídky akcií Českou národní banku. Na burzu by chtěla skupina Coloseum vstoupit nejpozději v dubnu a vybrat by chtěla celkem 60 milionů korun úpisem nových akcií.

Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Nedávno na něj vstoupily společnosti Pilulka nebo softwarová společnost eMan.

"Nabídnuto by mělo být až 30 procent holdingové společnosti. Předpokládáme, že investoři by mohli ocenit Coloseum na 210 až 250 milionů korun," uvedl Bostl. "Jsem rád, že i v této složité době plní Start a kapitálový trh svoji funkci a pomáhá firmám s financováním jejich rozvojových plánů", doplnil generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

Skupina Coloseum, kterou založil před 25 lety její současný stoprocentní vlastník a ředitel Jan Mužátko, má v plánu posílit stávající kapitál, který byl vlivem pandemie covid-19 oslaben. Asi 50 procent získaných peněz by mělo jít na refinancování závazků a 50 procent na nové investice, které urychlí budoucí růst skupiny.

"Bohužel jsme se letos dostali do situace, kdy došlo k uzavření našich provozů a zároveň nám stát nepodal pomocnou ruku tak, jako třeba v Německu nebo Rakousku. Vidíme kolem sebe, že někteří konkurenti situaci neustáli a zavírají. V tomto ohledu chceme být připraveni na konsolidaci trhu a nové příležitosti, které se objevují již dnes," uvedl Mužátko.

Znalecký posudek, který si nechala skupina vypracovat pro účely založení holdingu, dnes oceňuje hodnotu podílů zhruba na 235 milionů korun. "Při pohledu na obrat z roku 2019, který dosahoval 423 milionů korun, a kam by se mělo hospodaření skupiny v následujících letech vracet, vypadá ocenění slibně. Pro dlouhodobé investory, kteří dokážou ocenit hodnotu a mají rádi dividendy, bude Coloseum zajímavou příležitostí," podotkl Bostl.

Právě znovuotevření restaurací v příštím roce, postupný návrat k normálu a budoucí výplata dividend bude hlavním tahákem. Coloseum také připravuje věrnostní program pro akcionáře, kteří budou moci čerpat slevy deset až 30 procent na konzumaci v restauracích skupiny.