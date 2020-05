Síť prodejen Žabka by se letos měla rozrůst o desítky míst

Praha - Síť prodejen Žabka, která je součástí skupiny Tesco, by se letos měla rozrůst o desítky prodejních míst. S expanzí se počítá i mimo Prahu, měla by směřovat především do velkých měst. Obchodní síť o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Letos bylo otevřeno sedm nových prodejen, síť jich aktuálně provozuje 114.

Poslední prodejna Žabka vznikla v Praze 5 v ulici K Závěrce, otevřela na konci minulého týdne. Žabky se v minulosti otevíraly téměř výhradně v hlavním městě a Středočeském kraji, nyní jsou i v dalších městech, například loni se síť rozšířila do Pardubic a Brna. "Ve velkých českých městech vidíme nevyužitý potenciál pro naše obchody. Na tomto trhu je stále i dostatek volného prostoru, který chceme obsadit," uvedl generální manažer obchodní sítě Žabka Radim Lunda.

Prodejny Žabka fungují formou franšíz. Kromě potravin nabízejí služby jako výběr hotovosti, placení složenek nebo dobíjení kreditu pro mobilní telefony. Více než 70 obchodů slouží jako výdejna pro zásilky z e-shopů. Nově v Praze ve spolupráci se společností Bolt rozváží nákupy, a to do hodiny objednání.

Malé formáty prodejen rozvíjí také společnost Globus. Obchody plánuje umísťovat do spádových oblastí svých hypermarketů. První obchod konceptu Globus Fresh je od roku 2018 na sídlišti Dubina v Pardubicích, druhou otevřel Globus letos v únoru v Praze na Pankráci.