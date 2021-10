Síť Penny spustila vlastní e-shop, nákupy zatím rozváží jen v Plzni

Praha - Řetězec Penny spustil vlastní e-shop pod názvem PennyDomů. Rozváží nákupy k zákazníkům, a to prostřednictvím společnosti DoDo. Ta zajišťuje i přípravu objednávek. Službu zatím nabízí v Plzni, v případě úspěchu pilotního provozu plánuje rozšíření on-line nákupů do dalších lokalit. Firma Penny Market to dnes uvedla v tiskové zprávě. Do rozvozu potravin se v poslední době pustila i síť COOP, momentálně obsluhuje zákazníky na jižní Moravě. Rozvoz zajišťuje také přes kurýry DoDo.

Penny nabízí doručení nákupu do dvou hodin od objednání. Zákazník si může nákup objednat tři dny předem a objednávku zrušit čtyři hodiny před plánovaným doručením. Minimální výše objednávky je 500 korun, doprava stojí 69 korun.

Společnost Penny Market možnosti internetového prodeje začala řešit v loňském roce. "V červnu začali systém testovat naši zaměstnanci a od září i vybraní zákazníci. Nyní jsme jej spustili pro širokou veřejnost v Plzni," uvedl dnes jednatel firmy Radek Hovorka.

Penny nebude mít pro přípravu nákupů zvláštní sklad, v budoucnu chce využít svou síť zhruba 400 prodejen. Kurýři tak budou doručovat zákazníkům zboží domů z nejbližších obchodů.

Síť COOP spustila e-shop minulý rok, aktuálně je spojen s přibližně 500 prodejnami. Počet výdejních míst chce řetězec letos rozšířit o dalších asi 100 obchodů, celkem by měla služba fungovat ve čtvrtině prodejen COOP, uvedl ředitel rozvoje a marketingu sítě Lukáš Němčík. S rozvozem se chce soustředit na venkovské oblasti a menší města. Služba by podle Němčíka měla doplňovat vyzvedávání zboží v prodejnách nebo automatických boxech.

Z kamenných potravinářských řetězců prodává zboží na internetu dále Tesco a také síť Žabka, která pod společnost spadá. Testovací provoz na jaře v Brně spustil řetězec Albert. Začal na menším území moravské metropole, postupně službu rozšířil na celé Brno. "Zavážíme sami a pro zákazníky zdarma," řekl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Prodej prostřednictvím e-shopu od poloviny loňského roku umožňuje i firma Makro členům svého projektu maloobchodních prodejen Můj obchod. Lidé si musí nákup vyzvednout ve vybrané prodejně. Nákup na internetu mohou vyřídit také zákazníci Globusu. Objednávku si ale musí vyzvednout v hypermarketu v Praze na Zličíně.

Prodej zboží na internetu v příštím roce ohlásila v září Billa. Počítá, že objednávky buď doručí domů, nebo si ho zákazníci budou moci vyzvednout v obchodech. Billa i Penny Market jsou součástí mezinárodního obchodního řetězce Rewe.

On-line supermarketům na českém trhu dominují Rohlik.cz a Košík.cz. Společnost Kaufland se loni spojila s prodejcem Košík.cz, nabízí přes něj výrobky vlastních značek. Obchody Kaufland nyní postupně zařazují do sortimentu vlastní značku Košíku Authentic. Trvanlivé potraviny nabízejí také e-shopy Mall.cz a Alza.cz.

Prodej potravin na internetu je podle společnosti Cushman & Wakefield nejdynamičtějším odvětvím v on-line obchodování. Tržby za prodej potravin v e-shopech v České republice v posledních třech letech rostly o 106 procent ročně. Podíl on-line prodeje potravin na celkových tržbách za potraviny v ČR činí 4,2 procenta. Průměrný podíl v Evropě dosahuje 4,4 procenta, uvedla dříve firma Cushman & Wakefield.