Širší vedení lidovců projedná nominaci Výborného na ministra zemědělství

Praha - Celostátní výbor KDU-ČSL odpoledne projedná nominaci Marka Výborného na ministra zemědělství. Dosavadní šéf sněmovní frakce lidovců má pro vstup do nové funkce podporu předsednictva strany, premiéra Petra Fialy (ODS) i prezidenta Petra Pavla. Ten po úterní schůzce s Výborným na Hradě uvedl, že někdejší šéf lidovců sice není jednoznačným odborníkem na zemědělství, ale priority má nastavené správně. Výborný má v čele resortu nahradit stranického kolegu Zdeňka Nekulu, který podal rezignaci ke konci června.

Až potom, co jeho nominaci potvrdí širší vedení lidovců, chce Výborný se svými prioritami seznámit veřejnost. Dá se očekávat, že tak učiní na tiskové konferenci vpodvečer. Už v úterý označil za klíčovou komunikaci. Uvedl, že by chtěl komunikovat s odbornou i laickou veřejností a se sněmovním zemědělským výborem. Řekl, že je třeba účinně podpořit české zemědělce bez rozdílu. Zmínil také, že čeští europoslanci bez rozdílu stranické příslušnosti by měli hájit zájmy českých zemědělců v Evropském parlamentu. Výborný by chtěl pracovat i na potravinové soběstačnosti Česka. Věnoval by se rovněž tématu sucha.

Pavel už potvrdil, že by Výborného jmenoval ministrem ve čtvrtek příštího týdne. Nekula oznámil rezignaci minulý týden, skončí s červnem. Svůj odchod z funkce zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany.