Širší vedení KSČM probere postoj k nouzovému stavu a toleranci

Praha - Širší vedení KSČM, která dosud podporovala menšinovou vládu ve Sněmovně při žádostech o prodloužení nouzového stavu, dnes probere postup pro hlasování v příštím týdnu. Jednat bude také o naplňování takzvané toleranční dohody uzavřené s hnutím ANO. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa komunisté nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu. Části strany se nelíbí, že vláda neučinila kroky ke zprovoznění skiareálů a otevření škol pro větší počet žáků, jak komunisté žádali v lednu.

Vláda žádost formuluje v pondělí, pokud ve Sněmovně neuspěje, nouzový stav, na který jsou opatření vázána, skončí v neděli 14. ledna. Hlasovat by poslanci měli o žádosti ve čtvrtek.

V případě, že KSČM odmítne vládu hnutí ANO a ČSSD v hlasování podpořit, bude muset kabinet hledat hlasy u opozice. Podle poslance TOP 09 Vlastimila Válka by bylo možné počítat s jeho souhlasem za předpokladu, že by ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přesvědčil, že prodloužení nouzového stavu využije ke zlepšení epidemické situace. Předseda lidovců Marian Jurečka by souhlas podmínil vyššími kompenzacemi podnikatelům. ODS, lidovci a TOP 09 budou o postoji k nouzovému stavu debatovat v pondělí.