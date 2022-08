Siniaková se chce opřít na US Open o emoce, k dispozici má opět ruskou trenérku

New York - Během úvodního zápasu dvouhry na US Open dávala tenistka Kateřina Siniaková najevo pestrou škálu emocí. Po jeho skončení ale poslala spokojeně polibek do nebe. "Byla jsem vděčná, že se mi to podařilo dohrát a ten nahoře stál při mně," řekla česká hráčka po výhře nad domácí Američankou Taylor Townsendovou 6:4, 4:6, 6:2. Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows se po roce znovu dostala do 2. kola, nedávno bolavá záda ji již netrápí a k úspěchu v New Yorku jí mají pomoci emotivní gesta, jimiž v zápasech srší.

"Jsem emocionální hráčka. Potřebuju se vyburcovat, abych byla naštvaná a předvedla lepší výkon, než abych byla taková, že to nějak půjde," řekla českým novinářům Siniaková.

Rodačka z Hradce Králové si v duelu se 197. hráčkou Townsendovou světa pro sebe komentovala herní situace, gestikulovala k trenérské lóži, a když ztratila druhý set, mrskla nespokojeně raketou o zem. "Po dřívějším zkoumání jsem zjistila, že když jsem úplně v klidu, nehraju dobře. Jsem moc v pohodě a skoro usínám. Rozhodla jsem se tedy, že to nebudu dávat pryč a zkusím energii využít správným směrem. Musí to být v nějakých mezích, ale prostě to tam je," vysvětlila Siniaková.

Vítězství v prvním kole bylo pro šestadvacetiletou Češku cenné. Prožívá letos výkyvy, měla také svalové problémy. V žebříčku WTA jí patří 83. místo. "Je to pro mě těžká sezona. Zranění pro mě bylo nové, protože jsem dosud měla kariéru bez zdravotních potíží. Teď jsem ale po návratu hledala způsob, jak cítit tělo, a měla strach, co si mohu dovolit a co ne," popsala Siniaková.

Rozehrání jí chvíli trvalo. "Je to hodně nahoru dolů. Musím ale makat a jsem ráda, že jsem zdravá. Chci si nahrát zpět žebříček a vím, že na to mám. V tréninku hraju dobře, jen to někdy neukazuju v zápasech. Řekla jsem si, že na to budu kašlat a budu se snažit vyhrát, ať to bude vypadat dobře nebo ne. Tohle vítězství pro mě hodně znamená a snad to nebude konec," přála si vítězka olympijské čtyřhry z Tokia.

Minulý týden odstoupila kvůli bolesti zad ze čtyřhry v Clevelandu, nyní je ale v pořádku. "Celý zápas proběhl bez potíží a záda jsem vůbec necítila. Z toho mám radost," řekla Siniaková. A také ji těší, že v New Yorku se může na rozdíl od Wimbledonu opřít i o přítomnost ruské trenérky Jevgenije Manjukovové. "Tady proběhlo (při vstupu do země) vše bez problémů," doplnila šestadvacetiletá tenistka.

Ve druhém kole US Open ji čeká Francouzka Alizé Cornetová, která vyřadila úřadující šampionku Emmu Raducanuovou. "Bude to těžký zápas. Alizé je velká bojovnice, nedá žádný míč zadarmo a hraje super kraťas, který není vidět. Může to být dlouhý zápas a musím být připravená, že výměny nebudou krátké. Musím si uhrát vše sama," uvedla Siniaková.

Vedle dvouhry ale cílí také na čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Po dřívějších triumfech na Australian Open, Roland Garros a ve Wimbledonu je právě titul z US Open poslední, který českému páru chybí do kompletní sbírky. "Grandslamy jsou největší turnaje, které máme. Takže teď, když tu jsme, to můžeme brát za náš cíl," dodala Siniaková.